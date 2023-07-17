MERSİN GÜLNAR YANGIN SON DURUM | Mersin Gülnar yangın son dakika söndü mü? Mersin yangın son durum nedir?

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangını hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Mersin Gülnar yangın son dakika söndü mü? Mersin yangın son durum nedir? İşte detaylar…

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Peki, Mersin Gülnar yangın son dakika söndü mü? Mersin yangın son durum nedir? İşte detaylar…

MERSİN GÜLNAR YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi. Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor. Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

MERSİN YANGIN SON DURUM NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda yangınların kontrol altına alınmaya başladığını söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Yumaklı, "Mersin, Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." dedi.