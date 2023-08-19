Mersin Erdemli'de Su Sporları Merkezi Açıldı

Mersin Erdemli Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen su sporları merkezi, doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler tarafından ilgi görüyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde su sporları merkezi açıldı. Mersin Erdemli Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen projeye, doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenler rağbet gösteriyor.

Sıcak havalarda serinlemek isteyen ve adrenalin tutkunlarının rağbet gösterdiği su sporları merkezine yediden yetmişe herkes ilgi gösteriyor.

Turizmde yeni ilgi odağının, doğayla iç içe yöntemler olduğunu ve başladıkları projeleri başarıyla tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Dünyanın en güzel merkezindeyiz, Erdemlideyiz. Erdemli Çamlığı'ndayız. Turizmde yeni bir anlayışı burada gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Şu anda doğa ile iç içe deniz sahilinde, orman ile denizin iç içe olduğu bir bölgede insanlarımızın huzurlu bir şekilde, rahat bir şekilde, ekonomik bir şekilde tatil yapmaları adına glampinglerimiz ve bungolovlarımız var. Şu anda yüz yirmi yataklı bir tesisimiz mevcut bunların tamamı beş yıldızlı otel konforunda. Tabi tatile gelen insanlarımızın elbette su sporlarına, eğlenceye de ihtiyacı var. Çamlık'ta Su Sporları Merkezindeyiz. Burada Su Sporları Merkezimiz de heyecan arayan, eğlence arayan, adrenalin tutkunlarının gün boyunca güzel bir şekilde zaman geçirebilecekleri Su Sporları Merkezimizi burada gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Su sporları merkezine yediden yetmişe ziyaretçiler heyecan dolu anlar yaşıyor. Yapılan etkinlikten ve eğlenceli vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Ege Doğaner, "Babamla geldim. Çok heyecanlıydı. Paraşüte bindim. Yüzdüm, tekneye bindim" dedi.

Keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Cansu Coşkun ise "Güzel, eğlenceliydi. Keyifliydi bayağı. Sıcak havalarda bayağı serindi yani. Hızlıydı tekne, güzeldi. Güzel bir deneyim. Teşekkür ederim Erdemli Belediyesine. Gelin yani" diye konuştu.

Yapılan projenin kente ve vatandaşlara faydalı olduğunu ifade eden Veli Coşkun, "Müthiş harika. Özellikle uçuşlar harika. Kaptanlar mükemmel. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten müthiş. Sıcak havanın o nemi, rutubeti bu spor alıyor, götürüyor. Daha bambaşka bir dünyada yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Sıcak yaz aylarında serinlediklerini ifade eden ve projeyi başarılı bulduğunu vurgulayan Mehmet Doğaner de, "Erdemli Belediyemizin parasailing keyfini oğlum ile birlikte yaşadık. Çok keyifli. Sıcak havada çok güzel oluyor. Hem adrenalin yüksek oluyor. Heyecanlı oluyor. Tabi bunu da hep birlikte yaşadığımız zaman daha da güzel oluyor. Teşekkür ediyoruz bu etkinliği düzenleyenlere" dedi.

Ali Rıza Eren ise "Su sporlarıyla bu sıcak havalarda serinliyoruz. Deniz kum ve güneşin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu. - MERSİN