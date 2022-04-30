Mersin'de özel çocuklara bayram tıraşı

MERSİN - Mersin Erdemli'de özel bireylere bayram tıraşı sürprizi yapıldı, tıraş olanlardan çocuklardan biri de gelen misafirlere piyanosu ile müzik dinletisi sundu.

Erdemli Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'öğrencilere sıfır rakımından iki bin rakımına berber ve kuaför hizmeti" projesi çerçevesinde Erdemli Özel Uygulama Okulu öğrencilerine bayram tıraşı sürprizi yapıldı. Limon bahçeleri ortasındaki okulda kuaför abiler ile ablalar minik yüreklerin, bayram öncesi saç tıraşı ve bakımlarını özenle yerine getirildi. Sıfır rakımından Torosların zirvesine kadar öğrencilere düzenli berber ve kuaför hizmeti veren ekipler, bayram öncesi yaptığı çalışma ile de 'özel bireylerin' yüzünü güldürdü. Tıraş sonrası özel çocuklardan Hakan Al ise piyanosu ile müzik dinletisi sundu.

Bütün gayretlerinin çocuklarının yüzünü güldürmek için olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndayız, özel çocuklarımızla beraberiz. Özel çocuklarımızın, her zaman olduğu gibi bayram münasebetiyle de, yüzü gülsün çocuklarımız mutlu olsun düşüncesiyle, onların tıraşını yapıyoruz. Çocuklarımızın hayatını kolaylaştırma adına okulda birçok düzenleme yapıyoruz. Bizim çocuklarımızı geleceğe, yarınlara en güzel şekilde hazırlama adına, onların hayatını kolaylaştırma adına ve ailelerine yük olmamaları adına bir dizi proje ve programlar uyguluyoruz. Bu günde mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle, özel çocuklarımızın tıraşını yapıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olması, çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için en önemli gurur kaynağı" diye konuştu.

Birinci önceliklerinin öğrencilerin yüzünün gülmesi olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise, "Zaten bütün gayemiz hedefimiz öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmesi. Birinci önceliğimiz aslında onların mutlu olması" diye konuştu.

Özel bireylerden Ahmet Deveci, Hakan Deligöz ve Nurgül Cin ise bayram tıraşı olduklarını kaydetti.

İhlas Haber Ajansı / Genel