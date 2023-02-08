6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde yıkıma neden olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 108'e yükseldi. 40 bin 910 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Vatandaşlar ise Mersin depremden etkilendi mi? Mersin'de ölü, yaralı var mı? Mersin yıkılan bina var mı? sorularını araştırdı.

Kahramanmaraş'ta 8 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Arama motorlarında ise Mersin depremden etkilendi mi? Mersin'de ölü, yaralı var mı? Mersin yıkılan bina var mı? soruları aratılıyor.

MERSİN DEPREMDEN ETKİLENDİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem Mersin'de de şiddetli hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat: 04.17 sıralarında Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Vatandaşlar depremle birlikte etkili olan yağmura rağmen evlerinden sokağa indi. Kimi vatandaşlar da güvenli olacağını düşündükleri araçlarına sığındı. Deprem Mersin kent merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut ilçelerinde de kuvvetli şekilde hissedildi.