Mersin deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 16 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Mersin deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 16 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Mersin deprem son dakika haberleri.

MERSİN DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Mersin şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 16.04.2022 02:58:24 Türkiye 1.6 Erzurum Köprüköy - - 39.7870 41.8121 7.03 ML 16.04.2022 02:50:05 Türkiye 1.4 Erzurum Tekman - - 39.7296 41.3271 6.94 ML 16.04.2022 03:46:50 Türkiye 1.6 Konya Tuzlukçu - - 38.5828 31.6088 7.03 ML 16.04.2022 03:54:20 Türkiye 1.7 Balikesir Altieylül - - 39.4418 27.8511 9.75 ML 16.04.2022 03:00:03 Türkiye 0.7 - - - Kusadasi Korfezi, 8. 37.7681 27.0240 7.00 ML 16.04.2022 03:03:47 Yunanistan 1.5 Samos - - - 37.7296 26.9946 7.00 ML 16.04.2022 02:47:33 - 1.7 - - - Ege Denizi, 55.37 km 36.2711 27.0176 7.13 ML 16.04.2022 02:42:45 - 2.3 - - - Akdeniz, 25.23 km.Do 35.1686 27.1488 18.36 ML 16.04.2022 02:40:10 Türkiye 1.4 Mugla Ula - - 37.0106 28.4011 6.99 ML 16.04.2022 01:43:32 Türkiye 2.0 Mugla Marmaris - - 36.6921 28.1113 14.67 ML 16.04.2022 00:36:48 Türkiye 1.4 Mugla Ula - - 37.0768 28.5180 7.00 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 16 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 16 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ