Mersin deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 25 Ocak 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 25 Ocak deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 25 Ocak günü Mersin deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler haberleri…