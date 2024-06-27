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Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi?

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Mersin'in Toroslar ilçesinde de saat 23.37'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin Deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi?

Ege Denizi, Çanakkale açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de Mersin'in Toroslar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de hissedildi. Mersin deprem mi oldu?

MERSİN DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi, Çanakkale açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de Mersin'in Toroslar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 12.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi?

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Toroslar ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de de hissedildi.

EGE DENİZİ DE SALLANDI

Öte yandan saat 22.50'de ise Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'ndeki deprem ise yerin 15.3 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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