Mersin deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 3 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Malatya deprem oldu mu? Sorusu, Mersin'de meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Mersin deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Mersin depremleri! 3 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Mersin deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Mersin deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Mersin deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Mersin depremleri! 3 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MERSİN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Mersin 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL