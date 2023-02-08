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Mersin deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Mersin depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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AFAD ve Kandilli verilerine göre Mersin deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Mersin deprem ve AFAD Mersin'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Mersin deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Mersin depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Büyükşehir Belediyesinden deprem korkusu yaşayan Mersinlilere destekBüyükşehir Belediyesinden deprem korkusu yaşayan Mersinlilere destek

Mersin deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Mersin deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Mersin deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Mersin depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MERSİN DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Mersin'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Mersin deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Mersin depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MERSİN SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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