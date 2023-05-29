Mersin'deki Üretici Kadın Stantları Tarsus Kültür Parkı ve Yoğurt Pazarı'nda Kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında açtığı üretici kadın stantlarını, Tarsus Kültür Parkı ve Yoğurt Pazarı'nda da kurdu. Stantlarda Mersin'deki kadın üreticilerin yanı sıra deprem felaketinin ardından Hatay'dan kente gelen kadın üreticiler de yer aldı. Üretici kadın stantları, bundan sonraki süreçte her Çarşamba Tarsus Kültür Merkezi'nde, her Cuma'da Yoğurt Pazarı'nda periyodik olarak kurulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında açtığı üretici kadın stantlarını, bu kez de Tarsus Kültür Park ile Yoğurt Pazarı'nda kurdu. Stantlarda Mersin'deki kadın üreticilerin yanı sıra deprem felaketinin ardından Hatay'dan kente gelen kadın üreticiler de yer aldı. Üretici kadın stantları, bundan sonraki süreçte her Çarşamba Tarsus Kültür Merkezi'nde, her Cuma'da Yoğurt Pazarı'nda periyodik olarak kurulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde kentin dört bir yanında açılan üretici kadın stantları, bu kez de Tarsus Kültür Park ile Yoğurt Pazarı'nda kuruldu. Stantlarda Mersin'deki kadın üreticilerin yanı sıra, deprem felaketinin ardından Hatay'dan kente gelen kadın üreticiler de yer aldı. Üretici kadın stantları, bundan sonraki süreçte her Çarşamba Tarsus Kültür Merkezi'nde, her Cuma'da Yoğurt Pazarı'nda periyodik olarak kurulacak.

Yoğurt Pazarı'nda kurulan stantlarda; Hatay'ın meşhur lezzetlerinden Tarsus'un Karakuş tatlısına, Gülnar'ın nohudundan Mut'un zeytinyağına, bal ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği ürün Mersinlilerle buluşturuldu.

"EL EMEĞİ ÜRÜNLERİMİZ, BU STANTLARDA GÖRÜNÜR OLUYOR"

Ürünlerini stantlarda halkla buluşturan kadınlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zübeyde Şahin: "Yoğurt Pazarı'ndayız. Evde ürettiğimiz ürünlerimizi getiriyoruz. Doğal ekşi mayalı ekmek yapıyorum, börek yapıyorum. Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz, bizden desteklerini esirgemiyor her anlamda. Bütün üreten kadınlarımızın yanında oluyor. El emeğimiz bu stantlarda görünür oluyor."

-Milya Fırsatbul: "Bize 6 Şubat'tan bu yana kapılarını açan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kadınları destekleyici bu tür stantlar açtığını çok iyi bildiğim için, 'bir gün ben de Antakya'dan Mersin'e geleyim ve bu stantlarda yer alayım' diyordum. Gerçekten de kadını her zaman ön planda gören bir belediyecilik anlayışını görüyorum."

-Vesile Gülen: "Hatay'dan depremzede olarak geldik. Hatay'ın ürünlerini, lezzetlerini burada üretip satıyoruz. Allah razı olsun ilgilendiler."