Mersin'de Üretici Kadınlar Çamlıyayla'da Stant Kurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından desteklenen üretici kadınlar, yaz aylarında nüfusu artan Çamlıyayla'da stantlarını kurdu. Stantlarda iğne oyası ürünleri ve bölgeye özgü tatlar sergilendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, iğne oyasının tanıtılması ve pazarlanması konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen üretici kadınlar, stantlarını bu kez yaz aylarında nüfusu katlanan Çamlıyayla'da kurdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, " Çamlıyayla, iğne oyasının merkezi ve biz de iğne oyasını yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen üretici kadın stantları, yaz aylarında nüfusu artan Çamlıyayla'da kuruldu. Bölgeye has tatlı ve yiyeceklerin yanı sıra el işi ürünlerin de sergilendiği stantlarda, Çamlıyaylalı kadınların ördükleri iğne oyası ürünler de yer aldı. Kurulan stantlara Çamlıyayla sakinlerinin yanı sıra, yaylacılar da yoğun ilgi gösterdi. Toplumun değişik kesimlerinden üretici kadınların buluştuğu stantlarda sergilenen tatlar ve el emeği ürünler beğeni topladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kadınların, emeklerini kazanca dönüştürmek için çaba sarf ettiklerini belirterek şunları ifade etti:

"MERSİN'DE DE İĞNE OYASININ TANITILMASI VE PAZARLANMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

"Çamlıyaylalı kadınlar, burada kendi ürettiklerini satıyorlar. Çamlıyayla, iğne oyasının merkezi ve biz de iğne oyasını yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Turizm noktasında, iğne oyasının halen yerini bulamadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Mersin'de de iğne oyasının tanıtılması ve pazarlanması konusunda çalışmalarımız var. Kadınlarımız, gördükleri herhangi bir çiçeği iğne oyasıyla sanat eserine dönüştürebiliyorlar. Bu eserler yapımı günlerce süren, duygu yüklü özellikte. Ama bıkmadan usanmadan devam ediyorlar. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ürünlerin tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz."

ÜRETİCİ KADINLAR, EMEKLERİNİ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Şam tatlısı üreticisi Gülizar Kayda ise 3 yıldır üretici kadın stantlarında satış yaparak ev ekonomisine katkı sunduğunu belirterek, "Vahap Başkana sonsuz teşekkürler. Şimdiye kadar böyle bir başkan gelmedi, zannediyorum gelmez de. Kadınları inanılmaz destekliyor" dedi.

Üniversite mezunu olan ve iğne oyası işleyen Zahide Şimşek de "Üniversite mezunuyum. Belli bir süre özel sektörde çalıştım. Kendi işimi kurmak için uğraşıyorum. İğne oyası, takı, tasarım üretiyorum. Kendim tasarlıyorum. Oyalarımı kendim yapıyorum. Böylece aile bütçesine katkıda bulunuyor ve kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum" diye konuştu.