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Mersin'de turizm sezonu hareketli başladı

Mersin'de turizm sezonu hareketli başladı

Turizm Haberleri

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sahiller, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistlerle doldu. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceyi bulduğu Mersin'de Susanoğlu, Yapraklı Koy, Narlıkuyu, Akkum, Ayaş ve Kumkuyu plajları hareketlendi.

DOĞU Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sahiller, sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 22 dereceyi bulduğu Mersin'de Susanoğlu, Yapraklı Koy, Narlıkuyu, Akkum, Ayaş ve Kumkuyu plajları hareketlendi. Bölgede yazlığı olan yerli ve yabancı turistler ile Akkuyu Nükleer Santrali çalışanı Ruslar ve kent sakinleri koylara akın etti. Kimi tatilciler denize girerek serinlerken kimileri ise şezlonglarında uzanarak güneşin keyfini çıkardı.Bölgede yoğunluğun arttığını belirten Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale, "Turizm sezonunun yaklaşması ile bölge canlandı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımız Kızkalesi'ne akın etmeye başladı. Özellikle bölgede bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar ve afet bölgesinden gelen depremzedeler yoğunlukta. Deniz suyu çok güzel, hava çok güzel. Turizm sezonunun Kızkalesi'ne katma değer katacağına inanıyorum. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı Kızkalesi'ne davet ediyorum" dedi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza Eren - Turizm

Narlıkuyu Akdeniz Mersin Turizm Haberler

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