Mersin'de Tatilciler Tekne Turlarına İlgi Gösteriyor

Mersin'de hava sıcaklıklarının artmasıyla tekne turlarına ilgi gösteren tatilciler, Akdeniz'in masmavi koylarında denizin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 31, nem oranının yüzde 72'e ulaştığı kentte vatandaşlar ve turistler, sahil bölgelerinde vakit geçiriyor. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan, hem denize girmek hem de eğlenmek isteyenler için Akdeniz'in farklı koylarına tekne turları düzenliyor. Limandan kalkan teknelere binen yerli ve yabancı turistler, Tisan, Boğsak, İncekum ve Eğribük koyları ile Dana Adası gibi turizm merkezlerini görme imkanı buluyor. Tatilciler, teknelerin mola verdiği mavi koylarda denize girerek serinliyor. Eğribük koyunda denize giren tatilcilerden Sebahattin Gümüş, AA muhabirine, turlara katılarak koyları gezdiklerini söyledi. Mersin'in eşsiz güzelliklere sahip olduğunu anlatan Gümüş, 'Sıcak havalardan çok bunalmıştık. Yat turları sayesinde hem serin koylarda yüzme imkanı bulduk hem de Akdeniz'in güzelliklerini seyretmeye şansı yakaladık.' diye konuştu.