Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın söndürüldü.
Yüksel Ö, Üçtepe Mahallesi yolunda kullandığı 33 VR 008 plakalı otomobilden duman çıktığını görünce aracı park edip oğluyla birlikte otomobili terk etti.
Alev alan otomobilde çıkan yangını, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Otomobil