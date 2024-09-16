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Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?

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Mersin'deki bir olayda, profesörün çıplak cesedi bir fıçının içinde bulundu. Olayın yaşandığı yer ve cesedin kimliği merak ediliyor. Mersin'de fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan kişinin kimliği araştırılıyor.

Mersin'de yaşanan olayda, bir profesörün çıplak haldeki cesedi bir fıçının içinde bulundu. Olayın meydana geldiği yer ve cesedin kimliği kamuoyunun dikkatini çekti. Fıçının içinde elleri ve ayakları bağlı, çıplak halde bulunan kişinin kimliği üzerinde çalışmalar sürerken, polis ekipleri cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma yürütüyor. Peki, Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir? İşte detaylar...

MERSİN'DE NE OLDU?

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde bulunan erkek cesedinin gizemi çözüldü. Bidonun içinde çıplak ve ayakları bağlı halde bulunan cesedin, emekli öğretim görevlisi Selahattin Doludeniz'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Doludeniz'in oğlu gözaltına alındı.

Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?

OLAY NEREDE OLDU?

Edinilen bilgilere göre, olay Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki bir çöp dökme alanında meydana geldi. Dün akşam saatlerinde belediye çalışanları, çöplüğe çöp dökmek için geldiklerinde, plastik bir bidonun içinde çıplak halde bir erkek cesedi buldu. Olayın hemen ardından belediye personeli durumu jandarma ve polise bildirdi. Sağlık ekipleri ve savcı da kısa sürede olay yerine sevk edilerek incelemeler başlatıldı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mersin polisi, kimliği belirsiz cesedin kimliğini belirlemek için kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?

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