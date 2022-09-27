Mersin'de patlama mı oldu? (VİDEO) 27 Eylül 2022 Mersin Polisevi patlaması nerede oldu? Patlama sonrası yangın söndürüldü mü? Olay yeri görüntüleri!

Son dakika gelen haberlere göre, Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine silahlı saldırı düzenlendi. Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ndeki patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı. Peki, Mersin'de patlama mı oldu? 27 Eylül 2022 Mersin Polisevi patlaması nerede oldu? Patlama sonrası yangın söndürüldü mü? İşte detaylar...

Olay yerinden ilk görüntüler... Mersin'de ne oldu? Polisevi'nde patlama mı oldu? Mersin'de nerede silahlı saldırı oldu? Saldırıyı kim yaptı? gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Peki, 27 Eylül 2022 Mersin Polisevi patlaması nerede oldu? Patlama sonrası yangın söndürüldü mü? İşte detaylar...

MERSİN'DE PATLAMA MI OLDU?

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ndeki patlama anı saniye saniye kameralara yansıdı. Patlamanın ardından yangın çıkmasıyla birlikte dumanlar yükseldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise polisevinin uzağındaki bomba düzeneğinin kontrollü olarak patlatıldığı ifade edildi.

Merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde bulunan Tece Polisevi yakınında duyulan silah seslerinin ardından bir patlama yaşandı. Patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi.

SİLAH SESLERİ DE KAYDEDİLDİ

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, silah sesleri ve patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan da saldırıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen silahlı bir kişi gözaltına alındı. Polis evinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrolü bir şekilde patlatılmıştır."

34 PLAKALI BEYAZ BİR ARAÇ

Diğer yandan polisevine gerçekleştirilen saldırı hakkında detaylar da geldi. Saldırının "34" plakalı beyaz bir araçla düzenlendiği öğrenildi.

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği belirtilerek, "Çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır. Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

BAKAN SOYLU MERSİN'E HAREKET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e hareket etti. Edinilen bilgiye göre Bakan Soylu, saldırının düzenlendiği Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

BAKAN BOZDAĞ: SALDIRI BÜTÜN BOYUTLARIYLA ARAŞTIRILMAKTA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." dedi.