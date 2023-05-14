Mersin'de oylarını kullananlar denize akın etti Mersin'in Silifke İlçesinde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra sahile akın etti.

Mersin'de oylarını kullananlar denize akın etti

MERSİN - Mersin'in Silifke İlçesinde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra sahile akın etti. Silifke ilçesinin ünlü plajları Taşucu ve Atakent sahilleri seçim günü yoğunluk yaşadı.

Mersin'de vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekilliği seçimi için sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya başladı.

İlçelerle birlikte 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 750 seçmenin sandık başına gittiği Mersin'de oylarını kullanan vatandaşlar, hafta sonundaki sıcak havayı da değerlendirmek istedi.

Silifke İlçesinin ünlü plajları Taşucu ve Atakent Sahili'ne gelen vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sahildeki Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Rusların oluşturduğu yoğunluk, vatandaşların sahile gelmesiyle daha da arttı. İlçede hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70 oldu.

Silifke İlçesinde 311 sandıkta toplam 97 bin 604 seçmenin oy kullandığı öğrenilirken, bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup manzaranın keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denizin keyfini çıkardıklarını söyleyerek, seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"Vatandaşlık görevimizi yapıp oyumuzu kullandık" diyen Mehmet Demir, "Oyumuzu kullandıktan sonra denize girip güzel havanın tadını çıkardık" dedi.

Güzel havayı fırsata çevirdiklerini belirten Nevzat Çıra, "Bugün seçim vardı. Seçimde oyumuzu kullandık. Taşucu'nda güzel bir hava var. Ailemizle ve çocuklarımızla gelip denize girdik" diye konuştu.

Turizmci Şahap Mert Kılıç ise, "Bu sene vatandaşlarımız turizmi sezonunu erken açtılar. Beklentilerimiz bu sezon yüksek, Vatandaşlarımız ve bölgemizde bulunan turistler seçim stresini denize girerek atıyorlar" şeklinde konuştu.