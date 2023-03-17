6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Öğlen saatlerinde sallanan Bolu'nun ardından bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? Mersin Erdemli okullar tatil mi?

Öğlen saatlerinde Bolu'da meydana gelen 4.8'lik depremin ardından bu kez de Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 22.59'da meydana gelen sarsıntı yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Mersin'de okullar tatil mi? Mersin Erdemli okullar tatil mi?

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 22.59'da merkez üssü Mersin'in Erdemli ilçesi Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yerin 16.04 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın twitterdan yaptığı son paylaşımda "Akdeniz'de, Erdemli İlçemiz açıklarında, saat 22.59'da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Mersin İlimizde, özellikle sahil bandındaki İlçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.