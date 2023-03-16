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Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Mersin'de yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil?

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Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Mersin'de yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil?

Bugün meydana gelen deprem nedeniyle Bolu'da yarın okullar tatil ilan edilmişti. Bunun ardından deprem olan diğer illerimizde de okullar tatil olacak mı öğrenciler merak etti. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Mersin'de yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil? İşte detaylar...

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Bugün Akdeniz açıklarında Mersin'de deprem meydana geldi. Depremin ardından okullar tatil olacak mı merak edildi. Peki, Mersin'de okullar tatil mi? 17 Mart Mersin'de yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil? İşte ayrıntılar...

Bolu Valiliği, "İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna duyurulur." açıklamasını yaptı.

Bolu'daki depremin ardından Bolu Valiliği 17 Mart Cuma günü (yarın) okulların 1 gün tatil ilan edileceğini duyurmuştu. Aynı şekilde bugün Mersin'de de şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ardından okullar Mersin'de tatil olur mu merak edildi. Mersin'de okullar tatil mi henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

Bugün 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 22:59 sularında Akdeniz açıklarında Mersin'de 4.6 büüyklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar illerden de hissedildi.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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