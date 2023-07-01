Mersin'de Kurban Bayramı Tatili Yoğunluğu

Mersin'e Kurban Bayramı tatili için gelen yerli ve yabancı turistler, deniz kenarındaki kamp alanlarında vakit geçiriyor. Silifke ilçesindeki Taşucu, Atakent ve Yeşilovacık sahilleri bayram için bölgeye gelen tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Bölgenin denize nazır mesire alanlarında çadır kuran turistler, kamp yapıyor, denize giriyor, güneşleniyor. Kentin turizm merkezlerindeki bayram tatili yoğunluğu sürüyor.