Mersin'de Kurban Bayramı tatili turist akınına uğradı

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Mersin'e gelen yerli ve yabancı turistler, plajlarda yoğunluk oluşturuyor. Silifke ilçesindeki Taşucu sahilinde vakit geçiren turistlerden bazıları denize girerken, bazıları da kumsalda güneşlenmeyi tercih ediyor. Yat turlarına katılan tatilciler de Akdeniz'in mavi sularının ev sahipliği yaptığı koyları geziyor. Bayram tatilinin turizme olumlu yansıdığını aktaran yat işletmecisi Mehmet Cömert, umutlu olduklarını belirtti.