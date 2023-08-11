Mersin'de 'Köy Bizim Şenlik Bizim' Etkinliği Büyük İlgi Görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerinde düzenlediği 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliği farklı aktiviteler ile her yaştan vatandaşla buluşuyor. Çamlıyayla'da gerçekleşen etkinlikte çocuklar ve yetişkinler bir araya geldi, çeşitli etkinlikler ve ikramlarla keyifli bir gün geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerinde düzenlediği 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliği farklı aktiviteler ile her yaştan vatandaşla buluşuyor.

Yaz ayları boyunca Mersin'in tüm ilçelerinde yapılan 'Köy Bizim Şenlik Bizim' şenlik programları çocukların yanı sıra yetişkinlerin de beğenisini kazanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından yayla turizmi açısından bölgenin önemli noktaları arasında yer alan Çamlıyayla'ya kazandırılan modern ve çok amaçlı katlı otopark ve pazar yeri tesisi, 'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde, 'Her Köy Bizim Köyümüzdür' sloganıyla gerçekleşen programa, Çamlıyayla sakinlerinin yanı sıra yaylacılar da ilgi gösterdi. Programda; drama atölyesi, gölge oyunu, yüz boyama, sosis balon atölyesi, interaktif dans ve geleneksel oyunlar çocuklarla buluştu.

Anne ve babaların da zaman zaman katıldığı etkinlikte, limonlu dondurma ikramının yanı sıra çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Şarkılar eşliğinde yürütülen aktivitelerden büyük mutluluk duyan çocuklar, animasyonda yer alan karakterlerle de fotoğraf çekildi.

Şenliğe katılanlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ecem Karabulut: "Biz uzun yıllardır yaz mevsiminde Çamlıyayla'ya geliyoruz. Böyle bir şenlikle ilk defa bu sene karşılaştık. Etkinlikte kızım da çok eğlendi."

-Uğur Karabulut: "Şenlik için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Onlar çok mutlu oldular, biz de çok memnun kaldık."

-Sevda Kılınç: "Yaz-kış burada yaşıyorum. Yapılan etkinliklerden, özellikle çocuklarımız adına çok mutluyuz. Vahap Başkan'a saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz."

-Sevim Kılınç: "Burada balonlar, bez bebekler dağıtıyorlar. Arkadaşlarımla beraber oyunlar oynuyorum."