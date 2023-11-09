Mersin'de yolda yürüyen kadını görmeyen kamyon sürücüsü, kadının üzerinden geçip ölümüne neden oldu. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Mersin'de Kamyon Sürücüsü Kadını Görmeyerek Ölümüne Neden Oldu

Mersin'de yolda yürüyen kadını görmeyen kamyon sürücüsü, kadının üzerinden geçip ölümüne neden oldu. Kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde 6247 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 01 BR 672 Feyzullah B. yönetimindeki kamyon yoldan karşıya geçen Şerife Coşkunca'yı (53) fark etmeyerek kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kamyonun altında kaldı. Kamyon sürücüsü ise kadına çarptığını çevredeki vatandaşların bağırması üzerine fark edip bir süre sonra durdu. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN