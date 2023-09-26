Mersin'de Kadınlar Üzüm Hasadı Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen etkinlikte, üretici kadınlar ve merkezden gelen kadınlar bir araya gelerek üzüm hasadı yaptı. Etkinlikte, üretici kadınlar tarafından el emeği ve doğal ürünler sergilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kırsal mahalle buluşmaları çerçevesinde Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'patkara bağ bozumu' etkinliğinde, üretici kadınlar ile merkezden gelen kadınlar bir araya gelerek hasat yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesine bağlı üretici stantlarının da yer aldığı etkinlikte, üretici kadınlar hem el emeği hem de doğal ürünleri sergileyerek satışa sundu. Etkinliğe merkezden de katılım sağlayan vatandaşlar, bölgeye özgü ürünlere büyük ilgi göstererek, yöresel ürünlerin lezzetine varmış oldu. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de etkinliğe katılarak üretici kadınların stantlarını gezdi ve üreticilerle sohbet edip, bölgeye has ürünleri tek tek inceledi. Etkinlikte sahne alan ve Çukurbağlı kadınlardan oluşan Cumhuriyet Kadınları Korosu da sahne performanslarıyla katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Etkinlikte üretici kadınlarla buluşup sohbet eden Meral Seçer, Toros Dağlarının eteklerinde yetişen ve Mersin'e özgü endemik bir üzüm çeşidi olan patkara, göküzüm ve aküzümleri inceleyerek kadınlarla birlikte üzüm topladı. Seçer, üzüm hasadının ardından Çukurbağ Mahallesi'ni de ziyaret ederek, mahalle halkıyla bir araya geldi.

"Patkara üzümü Mersin'e özgü endemik ve çok değerli bir üzüm çeşidi"

Patkara üzümünün Mersin'e özgü endemik ve çok değerli bir üzüm çeşidi olduğunu dile getiren Meral Seçer, "Mut'un Çömelek Mahallesi'nde patkara üzümü bağındaydık. Üreticilerimizin hasatları şimdiden hayırlı ve bereketli olsun. Patkara üzümü için coğrafi işaret tescili için başvuru da yapılmış. Tescili halinde bu üzümün değeri katlanarak artacak" dedi.

Taşeli'nin kaliteli üzümün yetişmesinde çok özel bir coğrafyaya sahip bir alan olduğunu vurgulayan Seçer, "Üreticiler, son yıllarda işletmecilerin, kurum ve kuruluşların patkara üzümü ile ilgili farkındalık oluşturmasıyla bu üzümün yurt içinde, yurtdışında tanıtılmasına ve pazarlanmasına katkı sunulduğunu söylediler" diye konuştu.

Mersinden Kadın Kooperatifi olarak üretici kadınlara daima destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirten Seçer, "Kooperatif olarak üretici kadınlarımızla görüşüp iş birliği yaparak yeni ufuklara yol açabiliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal buluşma günleri sayesinde kadınlarla sık sık bir araya gelebiliyoruz. Üretici kadınlarımızla özellikle yörelerine ait geleneksel yöntemlerle ürettikleri ürünlerin pazarlanması konusunda fikir alışverişi yapıyor ve yol haritamızı çiziyoruz. Ürünlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda da kooperatif olarak gerekli desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Üzüm hasadı etkinliği için mahallelilerle bir araya geldiklerini belirten Çömelek Mahalle Muhtarı Ruhan Yiğit de "Hasadımızın ilimize ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Etkinlikte, hem ürünlerimizi pazarlayıp hem de ürünlerimizi tanıtma fırsatı buluyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha da iyi yerlerde olacağımızı tahmin ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN