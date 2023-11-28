Mersin'de Kadınlar Üretici Stantlarıyla Gelir Elde Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan üretici kadın stantları, kadınların gelir elde etmelerini sağlarken, üreticilerin tanınırlıklarını da artırıyor. Seramik sanatçısı Özlem Yılmaz, kendi markasıyla üretim yapan diğer kadınlara örnek oluyor. Ayrıca, sürdürülebilir ürünlere olan talepleri karşılamak amacıyla bez ve file çantalar üretiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kentin birçok noktasında kurduğu 'üretici kadın stantları' ile kadınlar gelir elde ederken, üreticilerin tanınırlıkları da artmaya devam ediyor. El emeğiyle ürettiği seramik eşyalarını üretici kadın stantları sayesinde satarak gelir elde eden ve zaman içerisinde müşterisi artan seramik sanatçısı Özlem Yılmaz, kurduğu kendi markasıyla evde üretim yapan diğer kadınlara da örnek oldu.

Alışveriş yapanların sadece seramik değil, geri dönüştürülebilir pek çok farklı ürünü de talep ettiğini kaydeden Yılmaz, özellikle sürdürülebilir ürünlere olan talepleri karşılayabilmek adına, kadınlarla bez ve file çantalar üretmeye başladıklarını ifade etti.

"Annemin file çantasından yola çıkarak, file ve bez çanta üretmeye başladım"

Kadın emeğinin kendi mağazasında da görünür olması ve taleplerin karşılanması için çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, "'Bez çantaları nasıl kombinleyebilirim?' derken, annemin file çantasından yola çıkarak, file ve bez çanta üretmeye başladım" dedi. Halk Eğitim Merkezindeki eğitmenlerle iletişime geçtiğini söyleyen Yılmaz, sürdürülebilir çalışmalar yapan bir eğitmenle ortak olarak bir marka kurduklarını vurguladı.

Karaduvar'da balıkçılar için file çantalar yapan kadınlarla yola çıktıklarını belirten Yılmaz, "Burada kadınların üretime destek olmasını sağlıyorum. Çünkü burada üretilen her şey satıldığı zaman, direkt onların kesesine geri dönüyor. Hem ben kazanıyorum, hem onlar kazanıyor. Yani hep beraber, kazan-kazan ilişkisi içerisindeyiz ve bunu hep birlikte yapıyoruz" sözlerine yer verdi.

Marka haricinde, stüdyosunda sadece kadın emeği ürünleri bulundurduğunun altını çizen Yılmaz, kadınlarla birlikte büyümeyi hedeflediğini vurguladı. Üretimin her aşamasının ise sürdürülebilir ürünlerle olması için ham maddeleri araştırdıklarını kaydeden Yılmaz, "Bir kere bunların hem sürdürülebilir olması, hem de doğaya zarar vermeyen içeriklerden oluşması gerekiyor. Özellikle keten çantalar kullanıyor ve kanvas çantalar yapıyoruz. Çünkü geri dönüşüm bizim için çok önemli. Ben burada bütün atıklarımı da topluyor ve belediyemizin geri dönüşümüne yolluyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN