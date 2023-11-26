Mersin'de Kadınlar KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından kadınlara 'KADES' uygulaması hakkında bilgiler verildi. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla Sayapark ve diğer alışveriş merkezlerinde kurulan stantlarda, vatandaşlara KADES programı hakkında bilgiler verildi. Jandarma personeli, kadınların KADES uygulamasını telefonlarına indirmelerini ve şahit oldukları olayları kolluk birimlerine iletmelerini önerdi.

Mersin'de jandarma ekiplerince, kadınlar ' Kades' uygulaması konusunda bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü' dolaysıyla Sayapark ve diğer alış veriş merkezlerinde kurulan stantlarda, vatandaşlara KADES programı hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte, jandarma personelince tüm kadınların 'KADES' uygulamasını telefonlarına indirmeleri, kendilerine olmasa da evrelerinde şahit oldukları olayları kolluk

birimlerine iletmeleri hususunda açıklamalarda bulunuldu, broşür dağıtıldı. - MERSİN