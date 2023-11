Mersin'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' kapsamında ilçe belediyeleri, Mersin Barosu, üretici kadınlar ve kentteki kadın dernekleriyle birlikte Yoğurt Pazarı'nda farkındalık etkinliği düzenledi.

Bilgilendirme ve birlik olma amacıyla açılan stantlarda, kadınlara şiddetten korunmak için neler yapabilecekleri, kimlerden destek alabilecekleri ve psikolojik olarak bu durumla nasıl başa çıkabilecekleri anlatılırken, üretici kadınların el emeği ürünleri de sergilendi.

Kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, emeğinin değerlendirilmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı yaşamalarına katkı sağlamak amacıyla projeler üretmeye devam eden Büyükşehir; sığınma evi, danışmanlık, rehberlik hizmeti ve eğitici programları hız kesmeden sürdürüyor.

SAHİL: "KADINLARIN SESİNİ DUYURMAK İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURDUK"

Etkinliği, kadın çalışmalarıyla ilgilenen paydaşların katılımıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil; kadınlara bilgilendirme broşürünün yanı sıra eğitim materyalleri de dağıttıklarını kaydetti. Kadınlarla birebir konuşma fırsatı bulduklarını da belirten Sahil, hem daha fazla kadına ulaşmak, hem de kadınların sesini duyurmak için farkındalık oluşturduklarını aktardı. Etkinlikte, üretici kadın stantları yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlarla ilgili uygulamalarına da değinen Sahil, "Hem Otogar'da, hem de çarşı merkezde kadın danışma merkezimiz var. Şiddetin herhangi türüne maruz kalan kadınlar, bu konuda bize gelebilirler. Ayrıca bir de kadın sığınma evimiz var. Kalacak yeri olmayan kadınlar, bu sığınma evlerinde belli bir süre kalabiliyor ve biz bu süreçte kendisine eğitim, sağlık, sosyal yardım ve hukuki yönlendirmeler konusunda destekte bulunuyoruz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN KADINLARA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERİLİYOR

Büyükşehir'in yıl boyunca kadının her konuda yanında olduğunu söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görevli Psikolog Nazlı Cemre Dursun, kadınlara gönülden destek olduklarının altını çizdi. Hem psikolojik, hem de sosyal anlamda hizmetler verdiklerini belirten Dursun, hizmetlerin tanıtımı için 25 Kasım'ın önemli olduğunu vurgulayarak, her türlü şiddetin karşısında olduklarını söyledi.

Kadın Danışma Merkezi'nin haftanın her günü faaliyette olduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nde görevli Psikolog Deniz Liman Boğa ise "Bir kadın bir problemle ilgili bize her zaman ulaşabiliyor ve onu gerek belediyenin birimlerine, gerek dış birimlere yönlendirerek ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kadını güçlendirmek için psikolojik danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Özellikle şiddete maruz kalan kadına ve maruz kalmasa bile gelmek isteyen her kadına kapımız açık. Bununla birlikte kadınlara sunduğumuz diğer sosyal hizmetlerimiz var. Üretici kadın stantlarımız ile kadını ekonomik olarak güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü kadını ekonomik olarak güçlendirdiğimiz zaman, kadının şiddetten kaçma gücü daha fazla oluyor" diye konuştu.

KADINLAR, CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİYLE MÜCADELE İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Günebakan Kadın Derneği faaliyetlerini yürüten Zübeyde Akpınar da etkinliği hem kadın dernekleri, hem Büyükşehir Belediyesi, hem de üretici kadınlarla birlikte yürüttüklerini söyledi. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her geçen gün artış gösterdiğini kaydeden Akpınar, "Bu elbette sadece bireysel bir sorun değil. Şiddetin temelinde yatan toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de mücadele etmek gerekir. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğini yakalamadan, şiddete karşı bir şey yapamayız. 25 Kasım bir fırsat. Toplumda eşitlik mücadelesini, kadına yönelik şiddeti önlemek ve farkındalık yaratmak için bunu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Mersin Bisikletli Kadınlar Derneği üyelerinden Aysel Taşkan da şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını göstermek adına etkinliğe katıldıklarını dile getirerek, "Ayrımcılığa ve kadına şiddete hayır diyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği adına, biz kadınların da erkeklerle her alanda eşit olması temennimiz. Daha barışçıl, daha eşitlikçi, daha adaletli bir yaşam istiyoruz" diye konuştu.