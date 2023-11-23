Mersin'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Valilik öncülüğünde Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Çankaya Mahallesi'ndeki Ulu Cami önünde başladı.

Ellerinde pankart ve dövizlerle etkinliğe katılanlar Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada, kadına ve aile içi şiddete karşı kentte koordineli çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar kapsamında sadece kadınlara değil erkeklere de bilinçlendirme yaptıklarını dile getiren Pehlivan ocaktan bu yana 170 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti.

Bu alandaki çalışmaların önemine değinen Pehlivan şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar neticesinde şiddet önleme merkezlerine yapılan başvuru yüzde 30 azaldı. Barınma talebinde bulunanların talebi de yüzde 25 azaldı. Azalış olması nispi olarak memnuniyet ortaya çıkarsa da bunu yeterli görmüyoruz. Sıfır toleransla yaklaştığımız bu konuda hedef kadına ve aileye yönelik şiddeti tamamen sıfırlamak. Tamamen sıfırlandığında asıl memnuniyeti hep birlikte yaşayacağız. Bu konudaki çalışmalar sıfırlama hedefiyle kesintisiz devam ediyor."