Mersin'de Kadın ve Çocuk Atölyeleri Yıl Sonu Gösterisi Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi, Yenişehir Kültürpark Etkinlik Merkezi'nde yıl sonu gösterisi düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi, Yenişehir Kültürpark Etkinlik Merkezi'nde yıl sonu gösterisi düzenledi.

Mevlana ve Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde eğitim gören 4-12 yaş grubu çocuklar, dönemi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yaz tatili öncesi etkinlik merkezinde bir araya gelen çocuklar, hazırladıkları koreografileri sergiledi. Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de etkinliğe katılarak öğrencilerin yıl sonu heyecanına ortak oldu.

Daha önce de Mevlana ve Atgirmez mahallerindeki kadın ve çocuklarla bir araya geldiğini, ancak bu etkinliğin ayrı bir anlamı olduğunu belirten Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, şunları söyledi:

"Hepimizin gözbebeği çocuklarımız, yıl boyunca atölyede etkinlik yaparak dönemlerini başarıyla tamamlandılar. Daha önce kadınlarımızla atölyelerdeki etkinliklerimizde bulmuştuk. Ama en güzeli çocuklar ile bir araya gelmek. Yazın bol bol kitap okuyun, annelerinize yardım edin, arkadaşlarınızla oyunlar oynayın, güzel bir yaz geçirin sonra da yeni okul dönemine hazır bir şekilde başlayın. İnşallah çocuklarımız hep mutlu ve hayat şanslarının bol olduğu bir gelecekleri olur. Her zaman böyle güzel günlerde bir arada oluruz, sevgiyle kalın."

Atölye çalışmalarıyla birlikte hem annelerde hem de çocuklarda büyük bir değişim yaşandığını ve bu değişimden mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürü Havva Güngeç, şöyle konuştu:

"Atölyelerimizde hem kadınlar hem çocuklara yönelik yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. El sanatları becerileri, atölye çalışmaları ile birlikte yaşam becerileri atölyeleri yapıyoruz. Çevre temizliğinden tutun da özel gün ve kutlamalara kadar eğitimler gerçekleştiriyoruz. 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının son gününü tamamladık ve dönemi başarıyla bitiren çocuklarımıza belgelerini verdik."

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu ve öğretmeni Sonay Berber de yıl sonu etkinliklerinin çok eğlenceli ve güzel geçtiğini anlatarak, "Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi'nin ortak etkinliğini gerçekleştirdik. Yıl sonu gösterisi yaptık, dans ve şarkı hazırladık. Sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ardından da mezuniyet hatıramızı fotoğraflandırdık. Onlarla gurur duyuyorum. Aynı zamanda annelerin verdiği emeklerden de çok mutluyum. Böyle güzel bir alanda bunu gösterme şansları oldu. Çok güzel bir gün geçirdik. Bu etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi sorumlusu ve öğretmeni Eda Canbolat ise "Hem mezuniyet hem de yıl sonu balo tadında bir etkinliğimiz oldu. Atölyemiz açıldıktan sonra özellikle kadınlar belediyemiz sayesinde kendi yaşam alanlarının yani köyün, evin ve tarlanın dışına çıkmaya başladılar. İlk kez demeyeceğim, çünkü atölyemiz açılalı 3 sene oldu. İlkler tekrarlanmaya başladı. Velilerimiz, çocuklarımız çok mutlu. Hem öğreniyorlar hem geziyorlar. Bu etkinlikte duygulu anlar yaşandı. Başkanımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler" diye konuştu.