Mersin'de Kadın Üreticilere Destek Projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde üretici kooperatifleri ve üretici kadınlar ile yapılan toplantıda Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, "Trafik Parkı'nda açılacak stantlarda kadınların çokça yer almasına özen gösterilecek. Kadın üreticilerine destek vermek aslında kadınları toplumumuzda güçlendiren bir konu. Önemli olan onlara rehber olmak, yol göstermek" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, başkanlığını Meral Seçer'in yaptığı Mersinden Kadın Kooperatifi ile iş birliği yaptığı projelerle aile ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara destek olmaya devam ediyor. Son olarak yapımı devam eden Trafik Park'ta yer alacak satış stantları hakkında Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından üretici kadın kooperatifi temsilcileri ve üretici kadınlar ile toplantı düzenlendi. Toplantılara katılan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, projenin amacının her tarzda her bütçeye hitap eden, aynı zamanda Mersin kültürünü de yansıtan yöresel el sanatlarının da bulunduğu satış alanı oluşturarak kadınlara profesyonel satış alanları yaratmak olduğunu söyledi.

Mersin Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde kooperatif temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantının ardından çalışma hakkında bilgi veren Meral Seçer, şunları söyledi:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi farklı noktalarda açtığı stantlarda üretici kadınlara yer veriyor ve bu da onların kendini geliştirmesine, tecrübe kazanmalarına ve hatta kendi işlerini kurmalarına vesile oluyor. Şimdi bunu bir üst seviyeye taşıyacaklar. Üretici kadınlar ve kadın kooperatifleri ürünlerine, sanal üretici pazarı üzerinden, marketlerden, kooperatif marketlerinde ve Trafik Parkı'nda açılan sabit stantlarda yer verilecek. Trafik Parkı'nda açılacak stantlarda kadınların çokça yer almasına özen gösterilecek."

Trafik Park'ta yer alacak stantların paketlemeden çevreyi korumak adına sıfır atığa kadar düşünülen bir proje olduğunu aktaran Meral Seçer, şöyle devam etti:

"Çok sayıda kadın burada bir sistem içerisinde ürünlerini sunma imkanı bulacaklar. Ayrıca kooperatifimizde de aynı koşullara uyan kadınlar ve kooperatiflerimiz birlikte çalışacaklar. Üretici kadınlara destek vermek aslında kadınları toplumumuzda güçlendiren bir konu. Önemli olan onlara rehber olmak, yol göstermek."

Üretici kadınlar ile de bir araya gelerek konu hakkında fikir alışverişinde bulunan Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, burada yaptığı konuşmada ise şunları kaydetti:

"Hem kooperatif olarak bizim hem de başkanımızın; kadınların sosyal hayatta ve ekonomik hayatta güçlü olmasını isteyen bir mantalitemiz var. Burada da sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz. Çok güzel, özel bir çarşı gibi olacak burası. Mersinliler stantlara uğradıklarında sevdiklerine en güzel hediyeleri alabilecek. Birlikte dayanışmanın, birlikte iş yapmanın gücü orada bir kez daha ortaya çıkacak. Biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Sizin gibi yaratıcı insanlar bir arada olduktan sonra zaten eminim çok güzel şeyler çıkacaktır. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Yetenekleriniz, duygularınız yüzünüze yansıyor. Sizlerin enerjisi tüm Mersinlilere yayılacaktır."

Hem Mersinli üretici kadınların ürünlerinin yer alacağı hem de kadın kooperatifi ürünlerinin yer alacağı bu proje; her tarzda her bütçeye hitap eden aynı zamanda Mersin Kültürü'nü de yansıtan yöresel el sanatlarının da bulunduğu satış alanı yaratarak kadınlara profesyonel satış alanları yaratmayı amaçlıyor. Kadın üreticiler bu süreçte eğitimden geçtikten sonra profesyonel satış alanına hazır bir şekilde satışa başlayacaklar. Bu eğitimlerde, Diksiyon, Satış Pazarlama, E-Ticaret, Profesyonel Fotoğraf Çekimi, Paketleme, Çevre Dostu Üretim konularında eğitimden geçecek.

Stantların bulunduğu alanda Mersin ve Türkiye'deki deki kadın kooperatiflerinden alınan ürünler de yer alacak. Böylece Mersin halkı hem Mersin'deki hem de Türkiye genelindeki kooperatiflerin özel ürünlerine ulaşma fırsatı bulacak.