Mersin'de İsmet İnönü Bulvarı'nda Sıcak Asfalt Çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Otoban köprüsü ile 17. cadde arasında kalan kısımda yapılan çalışmalarda, İsmet İnönü Bulvarı'nın 2 km uzunluğundaki bölümünde deforme olan bölümü yenilendi.

Mersin genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için deforme olan yollar sıcak asfalt serimiyle yenileniyor. Ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta yürütülen çalışmalar kapsamında bozulan yollar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Ekipleri tarafından daha konforlu hale getiriliyor.

Planlanan program dahilinde yol çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kapsamda Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Otoban köprüsü ile 17. cadde arasında kalan kısımda yapılan çalışmalarda, İsmet İnönü Bulvarı'nın 2 km uzunluğundaki bölümünde deforme olan yol yenilendi. İlk olarak zemini freze makinesi ile kazıyan Büyükşehir ekipleri, ardından asfalta hazırlık aşamasında zemin hazırlığı için 7 bin 900 Ton pilentmiks (PMT) kullandı. Sıcak asfalt seriminde; binder ve aşınma seviyesi olmak üzere toplam 8 bin 500 ton sıcak asfalt serim işlemi uygulandı.

YAYALARIN GÜVENLİĞİ İÇİN KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

Ekipler ayrıca yaya güvenliği için kaldırım çalışması da gerçekleştiriyor. Deforme olan ve engelli kullanımına uygun olmayan kaldırımlar yenilenerek standartlar yükseltiliyor. İsmet İnönü Caddesi'nde yapılan çalışma kapsamında da 1000 metrekare kaldırım 4 bin 000 metre bordür kullanılarak deforme olan kaldırımlar kısım kısım yenilendi ve iyileştirildi. Son olarak araç ve yayaların trafik güvenliği için yol çizgileri de çekilerek çalışmalar tamamlandı. Yine aynı bölgede ve bulvara bağlantısı bulunan 2894. sokakta bin 600 metre yol asfaltlanarak yenilendi. Toplamda 3 bin 600 metre yol asfaltlanarak yenilenmiş oldu.