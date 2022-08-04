Mersin'de gezilecek yerler listesi! Mersin'de gezilecek yerler nerelerdir?

Mersin'de gezilecek yerler saymakla bitmez. Birçok farklı doğal ve tarihi güzelliğe ev sahipliği yapan Mersin, yemek kültürü bakımından da oldukça zengindir. Tantunisi ile meşhur olan Mersin'de yüksük çorbası, topalak çorbası, batırık ve cezerye gibi daha birçok yemeğe ev sahipliği de yapmaktadır. Peki Mersin'de gezilecek yerler nerelerdir? Mersin'de gezilecek yerler nerede?

MERSİN'DE GEZİLECEK YERLER

Mersin'de gezilecek yerler birçok doğal ve tarihi mekândan oluşmakta. Doğu Akdeniz'in en büyük ticaret noktası olan Mersin, sene içerisinde birçok ziyaretçiyi misafir ediyor. Ayrıca büyüklüğü sebebiyle gezmek için birkaç gününüzü ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Doğal güzellikleriyle size kendisine aşık edecek olan Mersin, yurtdışından gelen birçok turisti de ağırlamaktadır. Gelişmiş deniz turizmi ile Mersin, birçok farklı medeniyete de ev sahipliği yapmıştır.

KIZ KALESİ

Denizin ortasında yer alan Kız kalesi, Mersin'de gezilecek yerler listemizde birinci sırada yer alıyor. Küçük bir adanın üzerine kurulmuş olan Kız kalesi, kıyıya oldukça yakındır. Ayrıca Mersin'de yer alan Kız kalesine ulaşım, şehir içindeki ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilebiliyor. Hikayesiyle ziyaretçilerini etkilemeyi başaran Kız kalesi, içerisinde yazıtlar, şapeller, el işçilikleri gibi daha birçok detayı içinde barındırmakta.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ

Yerköprü şelalesi, Mersin'in Mut ilçesinde yer almaktadır. Görenleri büyüleyen Yerköprü şelalesi, Mersin'in doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Çevresinde bir mağara ve bir göl bulunan Yerköprü şelalesi görenleri kendisine aşık etmeyi başarıyor. Metrelerce yükseklikten aşağıya akan sularıyla, yosunların ve doğanın rengiyle mutlaka görmeniz gereken bir yer. 30 Metre yükseklikten akan suyu izlemek için yapılmış teraslar da şelale çevresinde mevcut. Turistler tarafından da yoğun ilgi gören Yerköprü şelalesini görmenizi tavsiye ediyoruz.

CENNET–CEHENNEM OBRUKLARI

Günümüzden 23 – 5 milyon yıl öncesindeki, henüz ortada daha insanlar yokken ortaya çıkan bazı mağaraların çökmesi sonucu oluşan çöküntülerdir. Cennet obruğu içine merdivenle inilebilen bir obruktur. En dibinde ise bir mağara bulunmaktadır. Gezmesi Cehennem obruğuna göre daha kolay olan Cennet obruğuna herkes inebilmektedir. Fakat Cehennem obruğuna giriş için dağcılık ekipmanlarına ihtiyacınız var. Ulaşımı zordur. Dar ve derindir.

NARLIKUYU

Narlıkuyu, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı bir tatil beldesidir. Deniz rengi ve temizliği ile oldukça sakin ve huzur veren bir yapıya sahiptir. Ayrıca bölgede bulunan deniz restoranları ile oldukça meşhurdur. Ayrıca gezmenizi önerdiğimiz Cennet-Cehennem obrukları da bu beldede yer alıyor.

GÖKSU NEHRİ

Göksü nehri, turistik açıdan gelişmiş bir nehirdir. 250 Kilometreden daha uzun bir yapıya sahip olan Göksu nehri, Akdeniz'e kadar uzanmaktadır. Bu nehirde rafting sporu ile keyifli vakit geçirebilir, doğal ve eşsiz güzelliği ile huzurlu bir şekilde tatilinizin tadını çıkartabilirsiniz.

ADAMKAYALAR

Adamkayalar, Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan ve insan şeklinde yapılan kabartmalardır. 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, 1 dağ keçisi ve 1 kartal olmak üzere farklı şekillerde yapılmış insan kabartmalarından oluşmaktadır. Fakat Adamkayaları görmek isteyenler için önerimiz, doğru ayakkabı ve ekipmanlar ile yola çıkmak olacaktır. Adamkayalar'ın yer aldığı konumdan ötürü problem yaşayabilirsiniz çünkü dik yamaçların arasında yer almakta.