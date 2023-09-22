Mersin'de Gayrimenkul Dolandırıcılığı Operasyonu: 21 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de gurbetçilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkaran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında sahte kimlik ve tapulara da el konuldu.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin'de gurbetçilerin gayrimenkullerini dublör kullanarak satışa çıkaran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişiden 21'i gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken çok sayıda sahte kimlik ve tapulara ise el konuldu.

Burada operasyonla ilgili ortaya güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çete üyelerinin tapu devri sırasında kullandıkları dublör de görüntülere yansıdı.

Operasyon kapsamında 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.