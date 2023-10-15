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Mersin'de drift yapan sürücüye 20 bin 324 lira ceza

Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 324 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda sürücü yakalandı ve cezai işlemler uygulandı.