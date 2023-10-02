Mersin'de deprem sonrası kiralık ev dolandırıcılığı arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'de konut stoku tükendi, ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Fırsatçıların internet sitelerindeki kiralık ev ilanlarını kopyalayıp ilana koyup dolandırıcılık yaptıklarını söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, vatandaşları uyararak, evi görmeden kesinlikle bir ödeme yapmamalarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Mersin'de konut stoku tükendi, ev kiraları 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Fırsatçıların internet sitelerindeki kiralık ev ilanlarını kopyalayıp ilana koyup dolandırıcılık yaptıklarını söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, "Vatandaşlarımız ev sahibi ya da emlakçı ile yüz yüze gelmeden, evi görmeden kesinlikle bir ödeme yapmasın" diye konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yoğun göç alan Mersin'de konut stoku tükendi. Kentte kiralık ve satılık ev bulmak zorlaştı. Kiralar da 20 bin TL'ye kadar yükseldi. Zor durumda kalan kişilerin durumundan faydalanan fırsatçılar, kiralık ev ilanlarını kopyalayıp kendi evleriymiş gibi ilana koyarak dolandırıcılık yapmaya başladı.

'NÜFUSUMUZ İKİYE KATLANDI'

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı ve Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı (TEMFED) Mehmet Sinan Canpolat, halkı uyararak, "Mersin, çok yoğun depremzede göçü aldı. 1 milyona yakın depremzede geldi. Ondan önce hem Akkuyu Nükleer Santrali, hem de Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı o bölgeden yoğun göç geldi. Bu göçlerle birlikte deyim yerindeyse nüfusumuz ikiye katlandı. Hal böyle olunca konut stokumuz eridi. Şu an Mersin'de kiralık daire bulmak, boş daire bulmak çok zor. 2 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla birlikte il dışından gelen öğrencilerle birlikte sorun daha da büyüyecek" dedi.

Kiralık ev fiyatlarının 20 bin TL'ye kadar yükseldiğini belirten Canpolat, "Odamıza gelen en fazla şikayet, fiyatlar. Göçle beraber kiralık fiyatları ciddi anlamda etkilendi. Deniz kenarında, yazlık bölgelerde 20 bin TL'nin altında kiralık daire bulmak zor. Yine kent merkezinde de 1+1 daireler 10 bin TL'den kiraya verilirken 2+1, 3+1 evler ise 20 bin TL'ye kiraya veriliyor" diye konuştu.

'İLANLAR TAKLİT EDİLEREK DOLANDIRICILIK YAPILIYOR'

Son zamanlarda dolandırıcılık şikayetlerinin de arttığını kaydeden Canpolat, şunları söyledi:

"Sosyal medyada yarı fiyatından sahte kiralık ilanları veriliyor. Bu ilanlar karşısında da ibanlarına para istiyorlar. Bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılıyor. Vatandaşlarımıza şunu ısrarla söylüyorum, internet portallarındaki, sosyal medyadaki kiralık ev ilanlarına üyelerimiz, meslektaşlarımız olmadığı takdirde ya da ofislerine gidip birebir görüşmedikleri, yüz yüze gelmeden, ev sahipleri ile tanışmadıkları sürece kesinlikle para yatırmasınlar. Kapora vermesinler. Çünkü dolandırıcıların kullandığı yöntem, insanların zor durumlarından faydalanarak cazip fiyatlarla tuzaklarına düşürüyorlar. Sakın bu tuzağa düşmesinler. Şüphelendikleri ilanlarla ilgili hemen polis merkezlerine, savcılığa, odamıza, ticaret il müdürlüğüne müracaat edip şikayette bulunsunlar."