Mersin'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Mersin'de az önce nerede deprem oldu?

Mersin, sabah saatlerinde meydana gelen deprem haberiyle güne başladı. Kentin birçok bölgesinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanları endişelendirdi. Sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Gözler Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın resmi açıklamalarına çevrildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye'deki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre takip ediyor. Her deprem anlık olarak kaydedilip kamuoyuna duyuruluyor.

Afad, depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini paylaşarak şeffaf bilgi akışı sağlıyor. Ayrıca yıl boyunca afet farkındalığını artırmak için eğitim ve tatbikatlar düzenliyor. Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik ağ sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Her iki kurumun verileri, hem vatandaşların güncel bilgiye ulaşmasını hem de uzmanların risk analizlerini destekliyor. Afad, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı Mersin'de kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Kentin farklı ilçelerinde algılanan bu hafif sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından fark edildi.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayıldı. Vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili verileri paylaşarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalıştı.