Haberler

Mersin'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Mersin'de az önce nerede deprem oldu?

Mersin'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Mersin'de az önce nerede deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin, sabah saatlerinde meydana gelen bir depremle güne uyandı. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, kentin birçok ilçesinde hissedildi. Vatandaşlar sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları yaparken, gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, Mersin'de deprem mi oldu? Son dakika! 27 Ekim Mersin'de az önce nerede deprem oldu?

Mersin, sabah saatlerinde meydana gelen deprem haberiyle güne başladı. Kentin birçok bölgesinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanları endişelendirdi. Sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Gözler Kandilli Rasathanesi ve Afad'ın resmi açıklamalarına çevrildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye'deki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre takip ediyor. Her deprem anlık olarak kaydedilip kamuoyuna duyuruluyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afad, depremle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini paylaşarak şeffaf bilgi akışı sağlıyor. Ayrıca yıl boyunca afet farkındalığını artırmak için eğitim ve tatbikatlar düzenliyor. Kandilli Rasathanesi de gelişmiş sismik ağ sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor. Her iki kurumun verileri, hem vatandaşların güncel bilgiye ulaşmasını hem de uzmanların risk analizlerini destekliyor. Afad, Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Mersin'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Mersin'de az önce nerede deprem oldu?

27 EKİM 2025 MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

27 Ekim 2025 Pazartesi sabahı Mersin'de kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Kentin farklı ilçelerinde algılanan bu hafif sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tarafından fark edildi.

Depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" soruları hızla yayıldı. Vatandaşlar yaşadıkları anları paylaşırken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğiyle ilgili verileri paylaşarak bilgi kirliliğinin önüne geçmeye çalıştı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

Arka Sokaklar'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.