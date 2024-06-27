Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Mersin'de nerede deprem oldu?

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MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi, Çanakkale açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de Mersin'in Toroslar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de hissedildi.

MERSİN'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Merkez üssü Toroslar ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de de hissedildi.