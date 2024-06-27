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Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Mersin'de nerede deprem oldu?

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Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'deki deprem vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. AFAD'ın verilerine göre deprem, Ege Denizi, Çanakkale açıklarında meydana geldi. Peki, Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Mersin'de nerede deprem oldu?

Mersin'de deprem mi oldu ve Mersin'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Mersin'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Mersin'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Mersin'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi, Çanakkale açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de Mersin'in Toroslar ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de hissedildi.

Mersin'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 26 Mayıs Mersin'de nerede deprem oldu?

MERSİN'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Merkez üssü Toroslar ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in yanı sıra Adana, Karaman, Konya ve Niğde'de de hissedildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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