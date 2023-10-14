AFAD ve Kandilli verilerine göre Mersin'de deprem mi oldu? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Zaman zaman meydana gelen sarsıntılar vatandaşları korku ve paniğe sürükleyebilmekte. Peki, Mersin'de deprem mi oldu? Az önce Mersin'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Mersin'de deprem mi oldu? Az önce Mersin'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika Mersin deprem haberleri!

Mersin'de deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Mersin'de deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Mersin'de deprem mi oldu? Az önce Mersin'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son dakika Mersin deprem haberleri!

MERSİN'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi verilerine göre 14 Ekim tarihinde saat 13:01:59'da 3.5 büyüklüğünde Mersin merkezli bir deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.