Mersin'de deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Antalya mı Mersin mi?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki, Mersin'de deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...
Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Deprem Antalya'da oldu fakat civar illerden de hissedildi. Antalya'daki deprem Mersin'de de hissedildi.
Yeryüzü tabakasının 22.35 km altındada gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak ölçtü.
Akdeniz'de Antalya'nın Kumlıca ilçesinin 68,33 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:41'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.