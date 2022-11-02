Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Antalya mı Mersin mi?

Gündem Haberleri

Mersin'de deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Antalya mı Mersin mi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 2 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Mersin'de deprem mi oldu? Mersin'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son Dakika: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildiSon Dakika: Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Depremlerin art arda geldiği günlerde Afet Araştırmaları Derneği'nde kritik etkinlik! Vaktiniz varsa sakın kaçırmayınDepremlerin art arda geldiği günlerde Afet Araştırmaları Derneği'nde kritik etkinlik! Vaktiniz varsa sakın kaçırmayın
Isparta, Konya ve Karaman'da deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba Isparta, Konya ve Karaman'da nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?Isparta, Konya ve Karaman'da deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba Isparta, Konya ve Karaman'da nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Peki, Mersin'de deprem mi oldu? 2 Kasım Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

Antalya'nın Kumluca ilçesinin 68 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Deprem Antalya'da oldu fakat civar illerden de hissedildi. Antalya'daki deprem Mersin'de de hissedildi.

Yeryüzü tabakasının 22.35 km altındada gerçekleşen depremi Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak ölçtü.

Akdeniz'de Antalya'nın Kumlıca ilçesinin 68,33 kilometre açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:41'de gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title