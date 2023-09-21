Mersin Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadınları Destekliyor

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği üretici kadınlardan olan Gülay Tatar'ı ziyaret etti. Seçer ve Tatar, Mersin'de kadına verilen değer ve kadınlara yönelik hizmetler hakkında sohbet etti.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği üretici kadınlardan olan Gülay Tatar'ı mum atölyesinde ziyaret etti. Seçer ve Tatar, Mersin'de kadına verilen değer ve kadınlara yönelik hizmetler hakkında sohbet etti.

6 Şubat deprelerinin ardından birkaç il gezdikten sonra Mersin'e taşınan Gülay Tatar, Kahramanmaraş'taki evinin odasında ürettiği mumları, Mersin'de atölye açarak üretmeye devam etti. Yenişehir Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mum atölyesinde üretimlerini sürdüren Tatar, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin 'Üretici Kadın Stantları' ile tanıştı. Bu sayede satışları ve müşterisi artan Tatar, hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Mersinden Kadın Kooperatifi'nin desteği ile kendisini evinde hissettiğini söyledi. Tatar, Meral Seçer'in ziyaretiyle de yeniden moral buldu.

Cerebral Palsy (CP) rahatsızlığı olan 7 yaşındaki kızı Ece'nin tedavi masraflarına destek olmak için çıkış yolunun atölye açmaktan geçtiğini söyleyen Tatar, bu zorlu süreçte Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde kendisini daha güçlü hissettiğini aktardı.

MERAL SEÇER: "BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİ KADIN PAZARLARI, KADINLARIN İÇİNDEKİ CEVHERİN ORTAYA ÇIKTIĞI BİR ORTAM"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Gülay Tatar'la yaptığı sohbeti değerlendirerek, " Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın pazarlarının, kadınların içindeki cevherin çıktığı bir ortam olduğunu gördüm. Şu anda, Maraş'taki depremden etkilenen bir kadınımız, Büyükşehir'in stantları sayesinde bizlerle ve birçok insanla tanışmış, tekrar hayata tutunmuş ve hayata umutla bakmaya başlamış. Sohbetimizde artık kendini Mersinli gibi hissettiğini söyledi" dedi.

"KADIN ÜRETİCİLERİMİZİ TANITMAK VE İNSANLARIN DESTEK VERMESİNİ İSTİYORUZ"

Tatar'ın, kadınların hayatına ışık olacak bir hikayesi olduğunu kaydeden Seçer, "Yeni bir girişimde bulunmuş, daha önceki yaptığı girişimi geliştirmiş ve atölyesini açmış. Bizler de üretici kadınları tanıtmak istiyoruz. İnsanların da kadınlara destek vermesini istiyoruz. Çünkü her destek onların gelişimini sağlayacak, başka kadınlara üretime geçmek için cesaret verecek. Bu sayede kadınlar ürettikçe daha da güçlü olacaklar" diye konuştu.

"ÜRETİCİ KADINLARIN HER AŞAMADA YANLARINDAYIZ"

Mersinden Kadın Kooperatifi olarak üretici kadınlara destek verdiklerini ve sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Seçer, kadınların ürünlerinin değerlenmesi konusunda izleyecekleri yol hakkında da bilgi verdiklerini söyledi. Mersin halkının Trafik Parkı'nda yer alan satış noktalarında Gülay Tatar'ın da ürünlerine ulaşabileceklerini belirten Seçer, "Üretici kadınlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairemiz tarafından belirli kriterler dahilinde belirlendi. Orada belirli bir sistem dahilinde birçok kadınımızın bu alandan faydalanması sağlanacak. Sevdiklerimize hediyeler alabileceğimiz alanlar oluşturuldu. Çok yakında bu stantlar da hizmete girmiş olacak. Bu da kadınlarımızı çok heyecanlandırdığı gibi, bizi de heyecanlandırıyor. Bir anlamda Yaptığımız toplantılarda kendi aramızda bu alanları 'açık hava kooperatifi diye nitelendirmiştik. Gerçekten de imecenin yaşanacağı bu alanlar için üreten kadınlarımız kadar bizler de heyecanlıyız" dedi.

TATAR: "MERAL HANIMIN BURAYA GELMESİ BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Meral Seçer'in ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen üretici Gülay Tatar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum. Daha önce de kendisinin bulunduğu bir programın içinde yer almıştım. Kendisine ne kadar minnet dolu olduğumu söylemiştim. Şimdi yanımda, çok heyecanlıyım. Buraya gelmesi benim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Meral Hanım'ın desteğini her zaman hissediyorum. Buraya gelmesi ayrıca benim için çok büyük bir şeref."