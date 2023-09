Mersin Büyükşehir Belediyesi Üretici Kadın Stantları İş Yaşamına Destek Oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları, kentteki kadınların iş yaşamına destek oluyor. Evde üretim yapan kadınların yanı sıra, işyeri olan kadınların da katıldığı Üretici Kadın Stantları, iş yaşamına katkı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan kadınların iş yaşamına destek ve umut ışığı olmaya devam ediyor. O kadınlardan biri de seramik üreticisi Melda Seylan Say oldu. 2020 yılında İstanbul'dan Mersin'e taşınıp yeni bir hayat kuran Melda Say, Pozcu'da kendi ürettiği seramikleri sattığı bir işyeri açtı. İşyerini 2020 yılında açan, ancak pandemi dönemine denk geldiği için satış yapamayan Melda Say, durgun bir dönem geçirdi. Melda Say, 2021 yılında arkadaşının önerisi üzerine, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Üretici Kadın Stantları projesi ile tanıştı.

Belirli aralıklarla açılan Üretici Kadın Stantlarında satış yapmaya başlayan Melda Say'ın, kısa sürede hem satışları arttı hem de işyerinin bilinirliği arttı. Pazarda alışveriş yapan müşteriler, Melda Hanımın aynı zamanda kafe olan işyerini sık sık ziyaret etmeye başladı. Bu sayede hem çevresi hem de satışları artan Melda Say, artık kardeşi Oya Say'ın da desteği ile daha fazla kitleye ulaşmanın planlarını yapıyor.

"Büyükşehirin stantları, satış oranımızı çok yükseltti"

Üretici kadın Melda Say, iş yerlerinde seramik üretimi yaptıklarını anlatarak, kız kardeşi Oya Say ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. İş yerlerini 2020 yılında açtıklarını ve pandemi dönemine denk geldiği için de zorlu bir süreç geçirdiklerini aktaran Melda Say, "Pandemide satışlarımız çok durgundu. Tabi insanlar evden çıkamıyordu ve aylık satışlarımız çok düşüktü. Arkadaşımın vasıtasıyla, belediyenin açmış olduğu ve üretici kadınlara destek verdiği stantlara katıldık. Onlar satış oranımızı çok yükseltti. Yeni insanlarla tanıştık. Orada tanıştıklarımız tabi ki dükkana geldiler ve ders vermeye başladık. Onlar da başkalarına söyledi. Böyle böyle ulaştığımız kitle genişledi. Bu stantların bize çok faydası oldu" dedi.

Pandemi dönemindeki satışları ile üretici kadın stantlarına katıldıktan sonra yaptıkları satışları da kıyaslayan Say, "Tabi stantlara katıldığımız için satışlar çok daha genişledi. Çünkü orada insanlarla direkt iletişim kuruyoruz, ürünleri görüyorlar, bizimle tanışıyorlar. Sonrasında da oradan alışveriş yapanlar, çevrelerine de söylüyor. Orada bütün ürünlerimizi dükkandaki kadar göremeseler de orada gördüklerini merak edip dükkana gelmeleri bizim için artı bir durum oluyor" diye konuştu.

"Stantlar büyük bir avantaj"

Bir kadın olarak Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Say, buralarda rahatlıkla satış yapabildiklerinden de söz ederek, "Mesela özel günlerde dükkanda yaptığımız satış, stantlar kadar iyi olmuyor. Biz özel günlerde stantlarda daha fazla satış yapabiliyoruz. O yüzden özel günlere bayılıyoruz. Evde üretenler için de bence en güzel destek onlara. Çünkü dükkan açmak bu koşullarda biraz zor. Evde de haliyle satış yapamayacakları için ürünlerini dışarıya taşıyorlar. Stant, onların dükkanları oluyor. Bu onlar için büyük bir avantaj ve çok güzel oluyor. Çok da memnunlar" ifadelerini kullandı.

Üretici kadın stantlarını sosyal açıdan da değerlendiren Say, "Stantların birbirimize de çok katkısı oluyor. Malzeme alırken bile, 'Siz nereden aldınız? Biz buradan aldık' gibi avantajlı şeyler olduğunda haberleşiyoruz. Bunlar da çok kıymetli" dedi.

Melda Say'dan kadınlara verdiği değer için Başkan Seçer'e teşekkür

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de teşekkürlerini ileten Say, "Kadınlara verdiği değer ve kadınların üretime katkı sağlamaları için yaptıkları projeler için minnettarız" diye duygularını ifade etti. Kadınlara da seslenen Say, "Üretmek zaten çok güzel. Ürettikleri bir şeyin satılması da çok güzel. Evde küçücük bir boncukla bu işlere başlayabilirler" diye konuştu. - MERSİN