Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda Doğa Kafe'yi Hizmete Açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Doğa Parkı içerisinde yaptığı Doğa Kafe, doğayla bütünleşik konseptiyle dikkat çekiyor. Doğa Parkı'na gelenlerin dinlenebileceği bir ortam sunan Doğa Kafe, Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanları ziyaret eden ziyaretçilerin dinlenebileceği bir alan haline getirildi. Tarsus Doğa Parkı'na gelen ziyaretçilerin yaz-kış dinlenebileceği ve yemek yiyebileceği bir ortam sunan Doğa Kafe, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. 09.00-17.00 saatleri arasında açık olan Doğa Kafe, yetişkinlerin ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. Güler yüzlü çalışanları ile Tarsus Doğa Parkı'na renk katan kafe, parka gelen tüm ziyaretçileri bekliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizkızı Turizm AŞ'de gıda mühendisi olarak görev yapan Çağrı Demirtaş, Doğa Kafe'nin halkı beklediğini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Doğa Parkı içerisinde yaptığı Doğa Kafe hizmete açıldı. Doğa Parkı'na gelenlerin dinlenebileceği bir ortam sunan Doğa Kafe, doğayla bütünleşik konseptiyle dikkat çekiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Doğa Parkı içerisinde bir süredir yapımını sürdürdüğü Doğa Kafe tamamlanarak hizmete açıldı. Doğayla bütünleşik bir ortam içerisinde misafirlerini ağırlayan Doğa Kafe, Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanları ziyaret eden ziyaretçilerin dinlenebileceği bir alan haline getirildi.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERİYOR

Tarsus Doğa Parkı'na gelen ziyaretçilerin yaz-kış dinlenebileceği ve yemek yiyebileceği bir ortam sunan Doğa Kafe, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü hizmet veriyor. 09.00-17.00 saatleri arasında açık olan Doğa Kafe, yetişkinlerin ve çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor. Güler yüzlü çalışanları ile Tarsus Doğa Parkı'na renk katan kafe, parka gelen tüm ziyaretçileri bekliyor.

ÇAĞRI DEMİRTAŞ: TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizkızı Turizm AŞ'de gıda mühendisi olarak görev yapan Çağrı Demirtaş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ olarak Tarsus'ta, Doğa Park'ta halihazırda var olan aile ortamına bu güzel manzarayı dahil etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Burada serinletici limonatadan, misafirlerimizin ve çocukların keyifle tüketecekleri hamburgerlere, pizzalara kadar lezzetli menülerimizle pazartesi günleri hariç, haftanın 6 günü saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.