Mersin Büyükşehir Belediyesi Krav Maga Kursu Açtı

Kadınların kendilerini savunabilmeleri ve koruyabilmeleri adına krav maga kursu açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışan kadınların katılabilmesi için kursu akşam saatlerinde de vermeye başladı.

Kadınların kendilerini savunabilmeleri ve koruyabilmeleri adına krav maga kursu açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, çalışan kadınların katılabilmesi için kursu akşam saatlerinde de vermeye başladı.

Kurs belediyenin etkinlik ve sanat merkezinde, salı ve perşembe günleri, 17.30 ile 18.30 saatleri arasında verilecek.

Çalışan kadınlar için uygun saatler ayarlandı

Kadınların bir saldırı anında kendilerini nasıl savunacaklarını öğrendiği ve tamamen teknik odaklı bir savunma sanatı olan krav maga kursunda, kursa katılmak isteyen ancak mesai saatleri dolayısıyla sabah ve öğle seanslarına katılamayan kadınlar için, haftanın 2 günü akşam saatlerinde yeni gruplar açıldı. Milli sporcu ve Milli antrenör Fatih Kaya tarafından verilen kursta kadınlar, saldırı durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenirken, olaydan en az zararla kurtulup karşı tarafı etkisiz hale getirmeyi de öğrenmiş olacak.

Milli sporcu ve Milli antrenör Fatih Kaya, krav maga kursuna talebin çok fazla olduğunu belirterek, "Biz önce 30 kadınla başladık. Sonra bu sayı arttı ve çok yoğun bir talep olmaya başladı. Bu talebi karşılamak ve bu arada çalışan kadınların da katılımını sağlamak adına, krav maga kursumuzu bir ileri seviyeye taşımaya karar verdik" dedi.

Çalışan kadınlardan çok fazla talep geldiğini ifade eden Kaya, "Akşam saatlerindeki kurs, çalışan kadınların talebi doğrultusunda oldu. Çalışan kadınlar 'Saat 5'ten sonra gelmek istiyoruz, böyle bir imkan sunulabilir mi?' dediler. Böylece bu seansın açılmasına karar verildi" diye konuştu.

Kaya, krav maga hakkında kısa bir bilgi de vererek, "Kadınların dışarıda başlarına gelebilecek herhangi bir probleme karşı, bu gasp olur, hırsızlık olur, birinin silah doğrultması ya da bıçak çekmesi gibi, kendisini korumayı öğretiyoruz" dedi.

Kursiyerlerden mükemmel geri dönüşler alıyoruz

Daha önce kursa gelen kadınlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarının altını çizen Kaya, "Geri dönüşler muhteşem. Merak edenlerin, gelip buradaki kadınlarla konuşmalarını istiyorum. Hem duygusal, hem bilişsel anlamda gelişimlerini mutlaka gelip yerinde incelemeleri lazım. O yüzden tüm Mersin halkını buraya davet ediyorum. Mutlaka uğrasınlar. Dersimizi izlesinler ve kadınların neleri başardıklarını görsünler" ifadelerini kullandı. - MERSİN