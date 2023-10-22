Mersin Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ürünlerini daha kaliteli yollarda güvenle taşımasını sağlamak için kırsal mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Mut Aşağıköselerli Mahallesi ve Özköy Mahallesi'ne bağlantı sağlayan 18 kilometrelik yol sathi kaplama çalışmasıyla yenilendi.

Kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yol çalışmalarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin gözü gibi baktığı ürünleri daha kaliteli yollarda güvenle taşımasına olanak sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mut Aşağıköselerli Mahallesi yolu ve Özköy Mahallesi'ne bağlantı sağlayan 18 kilometrelik yolda yaptığı sathi kaplama çalışması ile hem vatandaşların, hem de üreticilerin kaliteli yollara kavuşmasını sağladı.

Kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği yol çalışmalarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticinin gözü gibi baktığı ürünleri daha kaliteli yollarda güvenle taşımasına olanak sunuyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mut Aşağıköselerli Mahallesi yolu ve aynı zamanda Özköy Mahallesi'ne bağlantı sağlayan 18 kilometrelik yolda yaptığı sathi kaplama çalışması ile üreticinin kaliteli yollara kavuşmasını sağladı.

"ÖNCEDEN BU YOL DARDI VE ÇOK BOZUKTU"

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, 4-5 köyün kullandığı 18 kilometrelik grup yolunda başta altyapı ve genişletme, ardından da asfalt çalışması yaptıklarını kaydeden Mut Özköy Mahalle Muhtarı Fahri İpek, "Önceden bu yol dardı ve çok bozuktu. Biz kayısı ve erik üretimi yapıyoruz. Ürünlerimiz daha önce hasar ve darbe görüyordu. Ama şimdi vatandaşlar daha kaliteli ve daha iyi ürün satacaklar ve gidecekleri yerlere de daha erken varacaklar. Bu hizmetleri verdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"TARIMLA UĞRAŞAN VATANDAŞLARIMIZ ÇOK MEMNUN"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, mahallelerine yapılan hizmetten dolayı teşekkür eden Mut Aşağıköselerli Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taş ise, yolun eski halinde çok bozuk ve dar olan yerler bulunduğundan söz ederek, "Yolda genişletme yapıldı, taş duvar örüldü ve asfaltlandı. Önceki hali çok kasisli ve dardı. Şimdi çok güzel oldu. Tarımla ve bahçeyle uğraşan arkadaşlar da çok memnun. Tozdan da kurtuldular" dedi.

"GERÇEKTEN GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU"

Mut Aşağıköselerli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Keskin, "Büyükşehir ekipleri, yıllardır yapılmayan yolumuzun altyapısını çok güzel bir şekilde yaptılar ve asfaltını döktüler. Ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Yolumuz çok güzel oldu. Başkanımıza, muhtarımıza ve çalışanların hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.