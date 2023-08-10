Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nden 'Evimiz Atölye' Projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi, kadınlara meslek öğretmeye ve kendi evlerinde üretim yaparak para kazanmalarını sağlamaya devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen törende kadınlara sertifikaları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer tarafından verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde, 'Elde var yetenek, evde var ekmek' sloganıyla yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi, kadınlara meslek öğretmeye, kendi evlerinde üretim yapıp para kazanmalarını sağlamaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi etkinlik ve sanat merkezinde gerçekleştirilen törende, kadınlara sertifikalarını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer teslim etti. Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar bütün ilçelerin sorumluluğunun Mersin Büyükşehir Belediyesinde olduğunu belirten Başkan Seçer, hem CHP'li bir belediye başkanı olması vesilesiyle partiyi hem de Tarsuslu olması sebebiyle Tarsusluları temsil ettiğini belirterek, "Biz yanlış bir şey yapmayız. Sizlerin başını öyle eğdirmeyiz. Her zaman başınızı dik gezdiririz. Hiç merak etmeyin" dedi.

Kadınların üretimin her alanında yer almalarının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, "Sizler, ayakta kalmalısınız. Özgüveniniz, ekonomik özgürlüğünüz ve sırtınızı dayayacak bir gücün olması lazım. Bu güç sadece maddi bir güç değil, manevi gücün de olması lazım. Büyükşehir Belediyesi herkesin evidir. Vatandaşlar, başkanlarının vatandaşlarının menfaatini ve yaşamlarını düşündüğünü bilmeli. Cebini ve etrafını düşünen bir yönetici, o topluma zarar verir. Bizim yaptığımız görev değerini bilen birisi için çok kutsal bir görevdir" ifadelerini kullandı.

"Sizlere hizmet etmekten çok mutluyum"

Belediye başkanlığı görevini keyifle yürüttüğünü kaydeden Seçer, "Hayatımın hiçbir döneminde çalışmaktan, hizmet etmekten, alın teri dökmekten bu kadar keyif almadım. Ben sizlere hizmet etmekten çok mutlu ve onurluyum. Ben akşamları yatağa yattığım zaman kafamı yastığa koyup rahat uyuyan bir adamım. Çünkü vicdanım rahat. Yaptığım işten zevk alıyorum. Sabah erken kalkarım çünkü yaptığım işten keyif alıyorum. O enerjiyi de oradan alıyorum. Görevde kaldığımız sürece sizler için çalışacağız, koşturacağız" diye konuştu.

Evimiz Atölye projesinin çalışmayan kadınların üretime katılması ve aile bütçesine katkı sağlaması yönünden önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Kadınlar çalışmak ve üretmek istiyor. Ekonomik bütçeye bir katkı amaçları var. Enerjileri ve iş güçleri var. İşte bu projelerin amacı kadınları harekete geçirmek. Sadece bunlar değil çok sayıda bu ve buna benzer projeleri hem belediyemiz hem başka kurumlar zaten yapıyorlar. Biz kadına önem veriyoruz, anlayış olarak böyle. Ben başkan olarak da böyle bakıyorum. Belediye de kadına böyle bakıyor" şeklinde konuştu.

"Kadın dairemizin hizmetleri çok özel ve değerli hizmetler"

Üreten kadınlara yol göstermek adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, "Bir yerde bir kadın bir dükkan açmış pasta üretiyor, onunla ilgilenmek lazım. Ona güven vermek ve yol göstermek lazım. Her şey para değil. Bir kadın ailesiyle sorun yaşıyor, şiddet görüyor. Herkese anlatamayacağı özel sıkıntılar yaşıyor. Bu insana dokunmak, gidip görüşmek dairemizin görevi. Bunlar çok özel, çok değerli hizmetler. Çocuklarımız çocuklarımızın sorunları, bağımlılık sorunu gibi bir ailede olabilecek her sorunla ilgili Kadın Dairemize müracaat etmeniz lazım" ifadelerini kullandı.

Kendileri için en önemli konunun halk ve halka hizmet olduğunu aktaran Seçer, "Ben yol yaparım merak etmeyin. Ama ben hastamın acısını dindiremezsem o yolun kıymeti yok. 6 lira gibi sembolik bir rakama yemek çıkartıyoruz. Belediyemizin sunduğu bütün imkanlardan vatandaşlarımızın yararlanmasını istiyoruz. Şu anda üniversitelere kayıt zamanı. Çocuklarınızı kurslarımıza gönderebilirsiniz. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimize eğitim yardımı yapıyoruz. Ailenin ekonomik durumu nedir diye sormayıp, 'ihtiyacımız var' dendiğinde evlatlarımıza inanıyoruz. Bizlerden talep etsinler" dedi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise Evimiz Atölye projesine oldukça güzel dönüşler olduğunu gördüklerini ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Daha önce başka mahallelerimizdeki kadınlarla da görüştük. Birebir görüşmelerimizde projenin sadece bir oyuncak yapmak değil, sizlerin bir araya gelmesi, sizi cesaretlendiren, yüreklendiren başka işler yapmanıza yol açan bir proje gördük. Bu projeler çok kıymetli projeler. Bir arada olduğunuzda çok yeni fikirler çıkıyor. Bu fikirler bizi de yönlendiriyor. Bu ürünleri Büyükşehir Belediyesinin üretici pazarlarına da satma imkanlarınız olacak. Böylelikle de kendinize ek gelir sağlamış olacaksınız. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Birlikte güçlüyüz, kadınlar olarak her zaman için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Meral Seçer, kursu tamamlayan kadınlara sertifikalarını teslim etti. - MERSİN