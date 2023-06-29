Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Plajları Bayram Tatilinde Yoğun İlgi Gördü

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği halk plajları, Kurban Bayramı tatilinde Mersinliler ve tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'nin halk plajları, temiz, güvenli ve keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Plajlarda engelli rampaları da bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği halk plajları, Kurban Bayramı tatilinde de hem Mersinliler hem de Mersin'e gelen tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tatilciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı önlemlerle Kurban Bayramı tatilini Mersin'de sorunsuz bir şekilde geçirmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler bayram tatili keyfini Mersin Büyükşehir Belediyesi halk plajlarında çıkarıyor.

İşletmesi Denizkızı Turizm A.Ş.'de olan 5'i mavi bayraklı olmak üzere toplam 12 halk plajı Kurban Bayramında tatilcilerin uğrak merkezi oldu. Kızkalesi, Susanoğlu, Ayaş Yemişkumu, Ayaş Kumkuyu, Kocahasanlı Halk Plajı, Kocahasanlı Piknik Alanı, Yapraklıkoy, Sultankoyu, Zincirlikuyu, Töbank, Akkum ve Limonlu olamk üzere toplam 12 halk plajı ile hizmet veriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin sorunsuz, güvenli ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tertemiz ve güvenli plajları ile de tatilcilerden tam not alıyor. 12 plajda toplam 210 plaj görevlisi ve 25 cankurtaran görevlisi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin halk plajları, Mersinli ve Mersin'e gelen tatilcilere kaliteli, ekonomik, huzurlu ve güvenilir bir tatil fırsatı sunuyor. Plajlar her yıl olduğu gibi bu yıl da dolup taşıyor. Plajlarda ayrıca tüm tatilcilerin yararlanabileceği duş, kabin, WC ve büfe alanı gibi hizmetler de yer alıyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN PLAJLARINDA ENGEL YOK

12 plajın 7 tanesinde engelli rampası ve engelli yürüme yolları bulunuyor ve böylece engelsiz plajlar ile de tatilcilere hizmet veriyor. 2'si Susanoğlu'nda, 2'si Kızkalesi'nde, 1'i Ayaş Yemişkumu'nda, 1'i Ayaş Kumkuyu'da ve 1'i de Kocahasanlı halk plajında üzere toplam 7 engelli rampası yer alan plaj bulunuyor.

YILDIZ: "HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA PLAJLARIMIZA İNANILMAZ BİR YOĞUNLUK VAR"

Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Erdemli ve Silifke bölgelerinde 12 halk plajında Mersinli hemşerilerimize ve Mersin'e gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. 12 plajımızda toplamda 210 plaj görevlisi ve 25 cankurtaran görevlisi bulunmakta. Mersinli ve Mersin'e gelen misafirlerimize kaliteli, ekonomik, huzurlu, güvenilir bir tatil sağlamak için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da plajlarımıza inanılmaz bir yoğunluk var, inanılmaz bir sempati var. Plajlarımızda tüm misafirlerimizin yararlanabileceği duş, kabin, WC, büfe alanı vesaire hizmetlerimiz bulunmaktadır" dedi.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN OLDUĞU PLAJLARA BEKLİYORUZ"

Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin plajlarında plaj voleybolu, plaj futbolu ve yüzme yarışmaları da düzenlendiğinden söz ederek, "Buraya gelen insanların birbiriyle daha iyi, daha çabuk ve daha akışkan bir şekilde iletişime geçmesini sağlıyoruz. Bu bayramda da Mersinli hemşehrilerimizin ve Mersin'e gelen misafirlerimizin A'dan Z'ye ihtiyaçları olan, kullanabilecekleri tüm her şeyi plajlarımızda aktif hale getirmiş bulunmaktayız. Bu bayramda da tüm vatandaşlarımızı gönül rahatlığıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu plajlara bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Mersin' ve Mersinlere yakışır şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu sezon da tüm vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.