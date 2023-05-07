Mersin Büyükşehir Belediyesi Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde Yol İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un eski Ankara Yolu bölgesinde yer alan Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde yol iyileştirme faaliyetlerini sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahallenin ana arterinde bozuk zemin sökümü ve sıcak asfalt serim çalışması yapıyor. Mahalledeki esnaflar ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un eski Ankara Yolu bölgesinde yer alan ve yeni konutlaşmanın devam ettiği Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde başlattığı yol iyileştirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin çeşitli noktalarında ulaşım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus'un Ferahim Şalvuz Mahallesi'nin ana arterinde bozuk zemin söküm ve sıcak asfalt serim çalışması yapıyor.

Mahallenin ana arteri konumunda bulunan Şehit Mehmet Şen Caddesi'nde geçen aylarda bozuk zemin söküm, revize ve ardından sıcak asfalt serim işlemlerini bitiren Büyükşehir ekipleri, mahallenin sık kullanılan Molla Kerim Caddesi üzerinde de benzer bir çalışma uyguladı. Molla Kerim Caddesi üzerinde yıpranmış kilitli parke taş söküm faaliyetini yerine getiren ekipler, ardından 1 kilometre uzunluğunda sıcak asfaltlama yaptı. Yine Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde; Sağlık Ocağı'nın da yer aldığı 1620. Sokak ile 1644. Sokak'ta da bozuk zemini söken ekipler, 600 metre sıcak asfalt dökümünü tamamladı.

Ferahim Şalvuz Mahallesi ile Yarbay Şemsettin Mahallesi'nin sınırını oluşturan Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde de yıpranmış zemini söken ekipler, bin 100 metre sıcak asfalt döktü. Büyükşehir ekiplerinin aynı mahallede 3916. Sokak'ta zemin söküm işlemi sürerken, benzer bir çalışma 3921. Sokak'ta da yapılıyor.

Ferahim Şalvuz Mahallesi'ndeki çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf Mehmet Karaca, iş yerinin önündeki yolun daha önce kötü bir durumda olduğunu ve parkelerin çökmüş olduğunu belirterek, "Sağ olsun Vahap Seçer Başkan yolumuzu yaptı. Kaymak gibi bir yol oldu ve halk da memnun. Yazın tozdan, kışın sudan kurtulduk. En çok sevinenler de şoförler oldu. Yolun eski halinden dolayı, arabalarda ön düzen diye bir şey kalmıyordu. Yolun yapılmasıyla şimdi daha iyi oldu" dedi.

Sağlık Ocağı'nın da bulunduğu 1620. Sokak'ta yapılan asfalt çalışmasından dolayı teşekkürlerini ileten eczacı Muammer Dikmen ise "Yolun yeni halini çok beğendik. Eski haline nazaran çok iyi oldu. Araçlarımız artık zarar görmüyor. Toz kalkmıyor. Çok memnunuz ve teşekkür ederiz" diye konuştu.