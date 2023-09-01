Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla'da Prestij Caddesi Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla'da 'Prestij Caddesi, Çevre ve Cephe Düzenleme Uygulama Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında kaldırım ve yol düzenlemesi, parklanma cepleri, peyzaj düzenlemesi ve aydınlatma elemanları gibi çalışmalar yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamlıyayla'da 'Prestij Caddesi, Çevre ve Cephe Düzenleme Uygulama Projesi' hayata geçiriliyor. Geçen aylarda Çamlıyayla'da Katlı Otopark ve Pazaryeri tesisini açan Büyükşehir Belediyesi, yeni projenin çalışmalarına da kısa sürede başlayacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Nur Banu Çelik, projenin tanıtımı ve istişaresi için Çamlıyayla Esnaf Odaları Birliği salonunda düzenlenen toplantıda, katılımcılara bilgi verdiler.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, CHP Çamlıyayla İlçe Başkanı Seher Sorma, Belediye İş Sendikası Mersin 1 No.lu Şube Başkanı Nail Kaya, Çamlıyayla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Emin Sakallı, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ile Körmenlik Mahalle Muhtarı İsmail Çolak, Kale Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban, Fakılar Mahalle Muhtarı Seyfi Eren ve esnafların katıldığı toplantıda katılımcılara "Çamlıyayla Prestij Caddesi; Çevre ve Cephe Düzenleme Uygulama Projesi" hakkında slayt eşliğinde ayrıntılı bilgi sunumu yapıldı.

Toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelere olduğu gibi Çamlıyayla'ya da en iyi hizmetleri getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

ÇELİK : "ÇAMLIYAYLA'DA YAŞAYANLARIN ZAMAN GEÇİREBİLECEĞİ ALANLAR YARATTIK"

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Nur Banu Çelik ise projenin Çamlıyayla ilçe girişi, karayolu ağı bitiminden başlayarak, yeni yapılan çok katlı otoparka kadar devam edeceğini kaydederek, "Proje içeriğinde kaldırım ve yol düzenlemesi, parklanma cepleri, peyzaj düzenlemesi, kent mobilyaları, bir sıra dükkanda cephe düzenlemesi ve aydınlatma elemanları var. Çarşı merkezde yer alan iki adet meydanı da burada yaşayanların zaman geçirebilecekleri bir alana dönüştürüyoruz" dedi.

"ÇAMLIYAYLA HALKINA YAKIŞIR BİR PROJE YAPTIĞIMIZA İNANIYORUZ"

Esnafın teşhir ürünlerini kaldırımlara koymasının yayalar için sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken Çelik, "Kaldırımları olabildiğince geniş tuttuk. Yolda tek yön iki şerit yol aksı ve yer yer parklanma cepleri oluşturduk. Çamlıyayla merkez yürüyerek dolaşılabilecek, alışveriş yapılabilecek bir özelliğe sahip. Biz de projemizde bu özellikten yola çıkarak yayaların can güvenliğine ve konforuna önem verdik" dedi.

Çelik son olarak "Bu proje hayata geçtiğinde sizlere emanet olacak. Çamlıyayla halkına yakışır bir proje yaptığımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEPEBAĞLI: "BÜYÜKŞEHİR İSTERSE YAPAR, GAYET DE GÜZEL YAPAR"

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ise Büyükşehir'in ilçeye yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ve katlı otopark projesinin yerinde bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Çamlıyayla'ya yapılan otopark çok güzel, çok sağlam bir tesis oldu. Biz şuna inandık; Büyükşehir isterse yapar, gayet de güzel yapar. Bu projenin olması için yaklaşık 1 yıldır görüşüyoruz ve bu projenin güzel olacağına inanıyorum. Böyle bir proje ile Çamlıyayla'nın çehresi değişsin istiyoruz" dedi.