Mersin Büyükşehir Belediyesi, 80 yaş üzeri kadınlar için '80'ler buluşması' etkinliği düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, 80 yaş üzeri kadınların evde izole bir yaşam sürmesini engellemek ve ruhsal-fiziksel sağlıklarını desteklemek amacıyla '80'ler buluşması' etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında kadınlar, çeşitli oyunlar, sanatsal aktiviteler ve el işi etkinlikleriyle bir araya geliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin, 80 yaş üzeri kadınların evde izole bir yaşam sürmesini engellemenin yanı sıra, ruhsal ve fiziksel olarak da kendilerini daha iyi hissetmesi için başlattığı '80'ler buluşması', her hafta daha fazla insana ulaşıyor. Mahalle muhtarları aracılığıyla duyurulan etkinlik bünyesinde, yaşadıkları mahalleden servis hizmetiyle ulaşımı sağlanan kadınlar, bocce, satranç, jungle gibi oyunlar, taş ve mandala boyama gibi sanatsal aktiviteler ve bileklik yapımı gibi çeşitli el işi etkinliklerinde bir araya geliyor.

"Sosyal hayata katılıp, birbirleriyle etkileşime girmelerini sağlıyoruz"

80 yaş üstü kadınların evlerinde kapalı kaldığını ve çok fazla sosyal hayata katılamadıklarını kaydeden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, içerisinde çeşitli aktiviteler olan 80'ler etkinliğini düzenlediklerini belirterek, "Servis hizmeti de sağlıyoruz. Hem fiziksel hem motor becerilerini geliştirecek, hafızalarına iyi gelecek etkinlikler düzenliyoruz. Satranç oynatıyoruz. Birlikte jenga oynuyoruz, taş boyama ve mandala etkinliği yapıyoruz. Bocce gibi sporlarımız var. Hem fiziksel, hem zihinsel sağlıkları için, hem de sosyal hayata katılıp, birbirleriyle etkileşime girmeleri için bu etkinliği düzenliyoruz. Yaklaşık 6 aydır devam ettiğimiz bir etkinlik. Bundan sonra her çarşamba bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikle ilgili memnuniyet oranının çok yüksek olduğunu, yaş almış vatandaşların hayata daha pozitif ve mutlu baktığını belirten Sahil, "Yaşından ötürü hayata küsen ve bu konuda üzülen yaşlı bireylerle çok karşılaştık ve onlarda konuşma, paylaşma ve insanlara temas etme ihtiyacını gördük. Bu etkinliği de bu yüzden hayata geçirdik. Hepsi memnun. Gençleştiklerini, daha iyi hissettiklerini, daha sağlıklı olduklarını söylüyorlar. 3-4 etkinliğimize gelen kadın bireyleri gözlemlediğimizde, daha dinç ve mutlu görüyoruz" diye konuştu.

"Yapılan aktivitelerle çocukluğumuzu hatırladık"

Etkinlik çerçevesinde ilk defa bocce oynadığını ve mandala boyadığını söyleyen emekli öğretmen Sevgi Alkan, Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütün etkinliklerine katıldığını belirtti. 80'ler etkinliğine ilk defa katılan Alkan, "Çok beğendik, çok güzeldi. Çocukluğumuzu, oyun oynamayı hatırladık" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin sabah sporu etkinliklerine 5 yıldır katıldığını, ancak 80'ler etkinliğine ilk kez geldiğini kaydeden Dilber Şenol ise yaptığı mandala boyamayı anlatarak, "İlk defa önüme geldi. Çocukken defterlerimin kenarına yaptığım kenar süsleri gibiydi. Ben de çocukluğuma döndüm. Belli bir yaştan sonra arada bir geçmişi hatırlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kendini yeniliyorsun ve rahatlıyorsun"

Emekli olduğu için artık etkinliklere rahat rahat katılabileceğini belirten Memnune Gönüllü, ilk defa katıldığı 80'ler etkinliği için, "Çok güzel, harika. Kendini yeniliyorsun, rahatlıyorsun ve daha güzel şeylerin olacağını tahmin edebiliyorsun. Ben emekli oldum, bundan sonra canı gönülden bütün etkinliklere katılacağım" ifadelerini kullandı. - MERSİN