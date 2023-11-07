Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri Alımı Başvuruları Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, itfaiye kadrosunu güçlendirmek için 50 itfaiye eri alımı yapacak. Başvurular online olarak yapılabileceği gibi yüz yüze de gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere alımını gerçekleştireceği 50 itfaiye eri için başvurular başladı.

Mersin genelinde daha profesyonel ve kaliteli hizmet vermek amacıyla itfaiye kadrosunu hem personel, hem de lojistik anlamda güçlendirmeyi amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 50 personel alımı için başvuruları almaya başladı. Başvurular, 10 Kasım saat 17.0'ye kadar büyükşehir belediyesinin web sitesi üzerinden online, ardından ise Ata Eğitim Merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Ata Eğitim Merkezinde 08.00-17.00 saatleri arasında yapılan yüz yüze başvurularda adaylara boy ve kilo ölçümleri yapılırken, adayların diğer şartları sağlayıp sağlamadığı da kontrol ediliyor.

Yazılı sınavın 26 Kasım, uygulamalı sınavın 27 Kasım'da yapılması planlanıyor

Şartlara uyan adaylar arasında KPSS puanı en yüksek olanlar yazılı ve uygulamalı sınava çağrılırken, 120 dakika sürecek olan yazılı sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (25 puan), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (25 puan), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (25 puan) ve Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat (25 puan) konularını kapsıyor. Yazılı sınavın 26 Kasım'da, uygulamalı sınavın ise 27 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanırken, 27 Kasım tarihinde başlayacak uygulamalı sınav 30 Kasım'a kadar sürecek.

Atamaya esas puanın yazılı sınavın yüzde 40'ı, uygulamalı sınavın yüzde 60'ı alınarak oluşturulduğu itfaiye eri alımlarında, sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şartı aranıyor. - MERSİN